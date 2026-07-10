Lewis Hamilton e Kim Kardashian si sono lasciati? Secondo la legge dei social sì ed è chiarissimo, peccato che mezzo internet abbia perso un dettaglio non da poco…

Negli ultimi giorni sui social si è diffusa una voce: Lewis Hamilton e Kim Kardashian si sarebbero lasciati dopo i primi weekend tra un flash e l’altro. La prova? La più affidabile che esista: non si seguono su Instagram. Tra un gossip e l’altro è tutto bellissimo, peccato che non si siano mai seguiti.
La storia ormai la conosciamo tutti. Da gennaio i due sono usciti allo scoperto progressivamente: prima avvistati in segreto nei Cotswolds, poi insieme al Super Bowl, poi Kim in Ferrari a Monaco con le cuffie della Scuderia in testa e quel bacio mandato da Hamilton direttamente dal podio. Una relazione che ha fatto molto rumore, dentro e fuori dal paddock della F1, nel bene e nel male. Anche perché c’è chi sostiene che Kim non sia ben vista dalle “colleghe” che, in un attimo, sono state scavalcate in termini di attenzioni nei weekend. Insomma, una storia nella storia.
Quanto ai due, però, di recente più di qualcuno ha fatto una ricerca su Instagram notando come Hamilton non segua la Kardashian. Lo stesso vale al contrario, con Sir Lewis che non appare tra i seguiti di Kim. E allora la conclusione è stata semplicissima: il follow è stato tolto e i due hanno diviso le proprie strade. La notizia ha fatto il giro del web in poche ore.
Il problema è che non c’è niente da togliere se quel follow non c’è mai stato. E chi conosce la F1 lo sa benissimo: sul suo account Instagram, da anni Hamilton segue soltanto cinque persone. Avete letto bene, cinque, tutti profili legati alle sue attività: mission44, lewishamiltonventures, plus44world, almave e indegoblack. Per intenderci, non segue nemmeno la Ferrari, così come il suo compagno di squadra o la F1 in generale.
In pratica, non segue nessuno. E quindi, che non segua Kim Kardashian non dice assolutamente nulla sulla loro relazione, anzi: dice tutto su come usa i social. Un fan lo ha scritto in modo abbastanza diretto nei commenti: “Lewis Hamilton non ha mai seguito Kim Kardashian; non segue nemmeno la Ferrari, che gli paga lo stipendio. Come puoi smettere di seguire qualcuno che non hai mai seguito?”.
Un altro ha aggiunto: “I social spesso alimentano i rumors più di quanto rivelino la verità”. Sullo stato della relazione, nessuna grande notizia se non che i due siano stati recentemente visti insieme in barca, in giro con la sorella di Kim, Kendall Jenner e il suo fidanzato, Jacob Elordi. Non esattamente il comportamento di una coppia che si è appena lasciata.
Almeno per ora, la storia sembra andare avanti, così come i soliti chiacchiericci da social. Ma non è questo il punto: la cosa davvero importante è che, al giorno d’oggi, un follow sembra valere più della realtà. E l’hype intorno ai due lo testimonia alla perfezione.