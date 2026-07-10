Lewis Hamilton e Kim Kardashian si sono lasciati? Secondo la legge dei social sì ed è chiarissimo, peccato che mezzo internet abbia perso un dettaglio non da poco…

Negli ultimi giorni sui social si è diffusa una voce: Lewis Hamilton e Kim Kardashian si sarebbero lasciati dopo i primi weekend tra un flash e l’altro. La prova? La più affidabile che esista: non si seguono su Instagram. Tra un gossip e l’altro è tutto bellissimo, peccato che non si siano mai seguiti.

La storia ormai la conosciamo tutti. Da gennaio i due sono usciti allo scoperto progressivamente: prima avvistati in segreto nei Cotswolds, poi insieme al Super Bowl, poi Kim in Ferrari a Monaco con le cuffie della Scuderia in testa e quel bacio mandato da Hamilton direttamente dal podio. Una relazione che ha fatto molto rumore, dentro e fuori dal paddock della F1, nel bene e nel male. Anche perché c’è chi sostiene che Kim non sia ben vista dalle “colleghe” che, in un attimo, sono state scavalcate in termini di attenzioni nei weekend. Insomma, una storia nella storia.