Ma li avete visti gli orologi delle star a Wimbledon? Dal "Rolex delle vittorie" di Sinner al Tudor di Beckham, passando per un IWC ancora inedito: il lusso gioca in doppio con il tennis nel tempio dello stile old money

Wimbledon non è solo il tempio del tennis, il torneo più antico, nonchè il più ambito e leggendario. L'erba, gli abiti bianchi, i regnati e le fragole con la panna. Il centrale di Londra è anche il campo più elegante del mondo: è una passerella di stile, un trionfo di eleganza old money e un red carpet en plein air per le star sedute sugli spalti. Tra completi impeccabili, cappelli e abiti a fiori, c'è un dettaglio che non sfugge mai all'occhio attento dei fotografi: l'orologio al polso. Come ogni anno, tra Royal Box e Centre Court, i segnatempo sono stati protagonisti quanto le partite stesse, con pezzi iconici, edizioni rare e persino qualcuno mai visto prima...