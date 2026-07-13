Prima lo schiaffo, poi la rimonta (da campione): Sinner ribalta un grande Zverev ed è di nuovo Re sull'erba di Wimbledon

Il terzo set spezza l'incantesimo della simmetria e viene siglato da Jannik Sinner con un netto 6-3. Ed è subito respiro di sollievo. Alexander Zverev cerca di diventare il secondo tedesco in era Open a vincere almeno due Slam dopo Boris Becker, certo è che sul quarto set pesano tutte le ansie di un finale da riscrivere e poi, solo dopo, il cavillo dei record. Quelli che interessano così poco all'italiano, che torna - così come l'avversario all'opposto della rete - a stringersi al turno di battuta. Ed è equilibrio, ancora una volta, fino al 4 pari del non ritorno. Con un 6-4 finale, Jannik Sinner torna a vincere Wimbledon nello stesso modo in cui ha vinto il precedente: da fuoriclasse. Con un'abilità per pochi, quella di non farsi sopraffare dallo stato di forma dell'avversario, un avversario che - forte del successo sul Philippe Chatrier - era pronto come mai prima d'ora a darsi una reale occasione.

La lode va innanzitutto a Sasha, per il livello dimostrato. L'applauso va poi a Jannik Sinner, a una mente esemplare che, unita a un braccio d'oro, anche questa volta ha fatto la differenza. Mentre la stagione guarda al cemento del Vecchio Continente, e i due finalisti si concedono del meritato (seppur fugace) riposo, viene spontaneo soffermarsi sulla rinascita costruita, odiata e infine amata di Sasha Zverev e sulla qualità ormai disarmante di Jannik Sinner. Avanti 11 a 4 negli scontri diretti, il bilancio è crudele ma lascia spazio alla crescita. In attesa del ritorno di Carlos Alcaraz, la domanda quindi è una soltanto: saranno loro i protagonisti dell'epilogo estivo e dell'autunno prossimo?