Il malore di Sinner al Roland Garros non è un caso: “Potrebbe risuccedere”. Cos’ha il numero 1 e cosa sta facendo per evitare la scena in Francia

Ci siamo abituati a vedere Sinner come un robot infallibile e imbattibile. Sei sconfitte nel 2024, sei anche nel 2025 e tre fino ad ora nel 2026. Questo a fronte di circa 180 vittorie, una percentuale di trionfi che supera il 92%. Ma negli ultimi tempi il sistema operativo del tennista bionico sembra essere andato in errore 404. Troppi cali, improvvisi e devastanti, qualcuno è riuscito a contenerlo, l'ultimo gli è costato la vittoria del Roland Garros. Ha saltato l'inizio sull'erba, proprio per arrivare preparato a Wimbledon, ma anche a Londra durante il primo turno ha sofferto. I set sono 3 su 5, il gioco brillante e veloce, quella contro Kecmanovic è stata una battaglia lunga più di tre ore e mezza. Sinner ha la sua kryptonite e, strano, non è Alcaraz. A dire la verità con l'esattezza non sappiamo neanche noi bene cos'è. Non lo sapeva neanche lui fino al crollo di Parigi, poi il robot è andato in assistenza, al San Raffaele, test, analisi, diagnosi: “Abbiamo capito il problema” ha detto ieri dopo il secondo turno con Borges. Sulla causa specifica ha preferito tenersi sul vago: “Potrebbe anche risuccedere perché alla fine non si trova la soluzione così, è una cosa un pochettino più ampia. Stiamo facendo tutte le cose al meglio in modo tale da non farlo succedere di nuovo, ma se dovesse succedere nuovamente, avremo capito a quel punto che forse non è la strada giustissima quella che abbiamo intrapreso”. Insomma, tutto è ancora un'incognita, anche per Sinner stesso.