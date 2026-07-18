I missili di Stefano Domenicali: “A inizio anno tutti dubitavano, ma stiamo vivendo un momento straordinario. La F1? Senza l’Italia non è protagonista e Antonelli va oltre lo sport, come Sinner e Ferrari”

Può piacere o non piacere, ma questa F1 sta spaccando. A testimoniarlo sono i numeri, con un seguito che non smette di crescere, tanto in pista quanto a casa. Ogni weekend c’è un nuovo record e parte del successo lo si deve anche ai nuovi regolamenti che, nonostante il generale scetticismo iniziale, hanno ravvivato le gare. Per i puristi a volte troppo, ma non bisogna dimenticare che oggi la F1 non è più soltanto uno sport, ma un prodotto commerciale a tutti gli effetti. Basta vedere la mole di loghi in giro per il paddock o lungo i circuiti, sui podi e in generale negli spazi in cui l’azione del Circus si sviluppa. È una F1 influente a livello mondiale come forse non lo è mai stata, nonostante un inizio di stagione che sembrava poter compromettere tutto quanto.

La situazione però si è stabilizzata e, come sempre accade, si è iniziato a guardare anche agli aspetti positivi. Lo sa bene il presidente Stefano Domenicali che, nel venerdì di Spa, lo ha raccontato a Sky Sport F1 senza giri di parole: “Coi numeri che abbiamo, è stato un inizio di stagione straordinario. Quando siamo partiti, per tutti era un campionato dove c’erano dei problemi tecnici, dove le cose non si capivano; dove tutti dicevano che c’era una squadra che aveva già vinto il mondiale, un pilota, anzi, che aveva vinto il mondiale in Australia. E quindi essere qui con un altro tutto esaurito…”, esclama con un gran sorriso.