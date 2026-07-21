David Alonso in MotoGP con Honda: ora è derby Colombia-Brasile per i colori. Mentre Luca Marini…

Il comunicato è il solito in perfetto stile Honda: meno parole possibili e dritti alla notizia. Solo che questa volta anche la notizia era in qualche modo già nota: David Alonso sarà un pilota Honda in MotoGP dal 2027. Il ventenne colombiano – si legge nel comunicato - ha realizzato una delle rimonte più impressionanti nelle classi leggere degli ultimi tempi, concludendo al terzo posto come esordiente in Moto3 nel 2023, prima di dominare la categoria l'anno successivo. Attualmente alla sua seconda stagione nel Campionato del Mondo Moto2, Alonso ha conquistato la sua prima vittoria nella classe intermedia al Gran Premio d'Ungheria del 2025 e si trova ora al quarto posto nella classifica generale per il titolo 2026. Con un totale di 20 vittorie, 30 podi e nove pole position tra Moto3 e Moto2, Alonso ha continuato a superare ogni aspettativa. Farà il suo debutto sulla Honda 2027 nei test post-gara di Valencia.
Tutto come da aspettative e l’unico dubbio rispetto alle indiscrezioni che erano circolate riguarda, semmai, i colori che vestirà. Perché Honda nel comunicato non specifica se David Alonso sarà nel Team LCR di Lucio Cecchinello o se farà direttamente il grande salto nella squadra ufficiale, dividendo il box con Fabio Quartararo. Qualche indicazione, però, è arrivata da Diogo Moreira. Il brasiliano, infatti, in una recente intervista in Spagna ha lasciato intendere che il suo futuro sarà ancora con Honda, ma non necessariamente in LCR. Significa, in estrema sintesi, che i vertici dell’Ala Dorata stanno valutando l’opportunità di affiancare proprio Moreira a Quartararo e lasciare Alonso in LCR, dove troverebbe una squadra perfetta per far maturare un rookie e un Johann Zarco per maestro.
La decisione, con tutta probabilità, sarà ufficializzata nelle prossime settimane, ma quello che è certo, a questo punto, è che l’avventura di Luca Marini con Honda è giunta al capolinea. Anche in questo caso non si tratta certo di qualcosa che non fosse già nell’aria, con il pilota italiano che – stando a quanto si dice – è praticamente vicinissimo alla firma con KTM, su sponda Tech3 vista l’ormai scontata separazione da Maverick Viñales. Il ballottaggio per Marini, semmai, sarebbe con Jack Miller, ma l’impressione è che l’italiano sia la prima scelta di Steiner e soci. Per Marini, sempre secondo le indiscrezioni circolate, Honda aveva offerto un ruolo da collaudatore e pilota, con la certezza di molte presenze come wild card, ma è chiaro che il tavulliese mira a altro.
Con l’ufficializzazione di David Alonso in Honda, comunque, la line up della MotoGP 2027 è praticamente già fatta, anche se mancano ancora alcune ufficializzazioni. La più attesa è quella secondo cui Enea Bastianini dovrebbe firmare con Aprilia Trackhouse, dividendo quindi il box con Raul Fernandez, mentre gli ultimi dubbi riguardano KTM. Per Brad Binder le porte della MotoGP sono destinate a chiudersi e sembra che l’unica RC16 rimasta sia destinata a finire tra le mani di Gonzales.