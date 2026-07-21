David Alonso in MotoGP con Honda: ora è derby Colombia-Brasile per i colori. Mentre Luca Marini…

La decisione, con tutta probabilità, sarà ufficializzata nelle prossime settimane, ma quello che è certo, a questo punto, è che l’avventura di Luca Marini con Honda è giunta al capolinea. Anche in questo caso non si tratta certo di qualcosa che non fosse già nell’aria, con il pilota italiano che – stando a quanto si dice – è praticamente vicinissimo alla firma con KTM, su sponda Tech3 vista l’ormai scontata separazione da Maverick Viñales. Il ballottaggio per Marini, semmai, sarebbe con Jack Miller, ma l’impressione è che l’italiano sia la prima scelta di Steiner e soci. Per Marini, sempre secondo le indiscrezioni circolate, Honda aveva offerto un ruolo da collaudatore e pilota, con la certezza di molte presenze come wild card, ma è chiaro che il tavulliese mira a altro.

Con l’ufficializzazione di David Alonso in Honda, comunque, la line up della MotoGP 2027 è praticamente già fatta, anche se mancano ancora alcune ufficializzazioni. La più attesa è quella secondo cui Enea Bastianini dovrebbe firmare con Aprilia Trackhouse, dividendo quindi il box con Raul Fernandez, mentre gli ultimi dubbi riguardano KTM. Per Brad Binder le porte della MotoGP sono destinate a chiudersi e sembra che l’unica RC16 rimasta sia destinata a finire tra le mani di Gonzales.