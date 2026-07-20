La Misano di Valentino Rossi nel GT World Challenge? Dall’appuntamento al “trophy shop di Cattolica” a una lezione fondamentale, col solito spettacolo dentro e fuori la pista

Valentino Rossi a Misano è sempre una garanzia e lo è stato anche stavolta, nonostante non sia arrivata la quarta vittoria di fila dopo quelle del 2023, 2024 e 2025. Niente coppa e due podi sfumati, per ragioni diverse, ma tanto spettacolo in pista già dal sabato mattina. Gli è bastato un giro da panico per realizzare l’ennesima impresa della carriera, piazzando davanti a tutti la sua BMW M4 GT3 per la prima volta nel GT World Challenge in vista di Gara 1. Proprio lì, a casa sua, dove non partiva dalla pole position dal 2009, quando ancora infiammava la MotoGP ogni fine settimana.

17 anni dopo Valentino è ancora lì, sorridente. Prima ringrazia il suo team, poi parla della magia di Misano che, nel frattempo, è lì con lui ad esultare. La Marea Gialla non è mancata nemmeno stavolta, raccolta tra paddock e tribune, pronta a esplodere a ogni suo passaggio. Va così il weekend di casa, quello della Granita alla menta come racconta lui sui propri social (seconda slide del carosello).