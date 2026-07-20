20 luglio 2026

La Misano di Valentino Rossi nel GT World Challenge? Dall’appuntamento al “trophy shop di Cattolica” a una lezione fondamentale, col solito spettacolo dentro e fuori la pista

20 luglio 2026

Il fine settimana di Valentino Rossi a Misano, iniziato con una pole position strepitosa, non si è concluso nel miglior modo possibile. In Gara 1 una penalità ha estromesso lui e il compagno Hesse dalla lotta per il podio, in Gara 2 una Mercedes gli ha sfilato il terzo posto all’ultimo giro con un attacco di grande esperienza. Eppure, il solito spettacolo dentro e fuori la pista non è mancato

Foto di copertina: Instagram Valentino Rossi

La Misano di Valentino Rossi nel GT World Challenge? Dall&rsquo;appuntamento al &ldquo;trophy shop di Cattolica&rdquo; a una lezione fondamentale, col solito spettacolo dentro e fuori la pista

Valentino Rossi a Misano è sempre una garanzia e lo è stato anche stavolta, nonostante non sia arrivata la quarta vittoria di fila dopo quelle del 2023, 2024 e 2025. Niente coppa e due podi sfumati, per ragioni diverse, ma tanto spettacolo in pista già dal sabato mattina. Gli è bastato un giro da panico per realizzare l’ennesima impresa della carriera, piazzando davanti a tutti la sua BMW M4 GT3 per la prima volta nel GT World Challenge in vista di Gara 1. Proprio lì, a casa sua, dove non partiva dalla pole position dal 2009, quando ancora infiammava la MotoGP ogni fine settimana. 

17 anni dopo Valentino è ancora lì, sorridente. Prima ringrazia il suo team, poi parla della magia di Misano che, nel frattempo, è lì con lui ad esultare. La Marea Gialla non è mancata nemmeno stavolta, raccolta tra paddock e tribune, pronta a esplodere a ogni suo passaggio. Va così il weekend di casa, quello della Granita alla menta come racconta lui sui propri social (seconda slide del carosello)

È tutto bellissimo anche se, sia Gara 1 che Gara 2, non sono troppo felici. Nella prima sbaglia la partenza rimanendo troppo sull’esterno della pista, motivo per cui poco dopo arriva una penalità che estromette lui e il compagno Hesse dalla lotta per il podio. Questione di esperienza, la stessa che #46 sta ancora costruendo nelle gare GT e che, di fatto, ha vanificato quella pole position straordinaria: non un’andatura sbagliata, solo pochi metri più in là che hanno fatto la differenza.

Nella seconda, invece, a beffarlo è una delle Mercedes che gli sfila il podio a una manciata di curve dalla fine, al Carro, nonostante Rossi cerchi in tutti i modi di rispondere. Nel box gli sguardi sono giustamente un po’ cupi, ma lui non perde occasione per divertirsi rendendo omaggio a chi lo ha seguito anche in quest’occasione. Taglia il traguardo, apre la portiera e va un po’ per prati salutando i tifosi lungo il circuito, con la telecamera interna della sua BMW che punta dritto sui suoi occhi. 

Valentino Rossi Misano
Valentino Rossi a Misano, 2026. Instagram Valentino Rossi

Manca solo una delle sue scenette, che con le quattro ruote non può fare dopo essere già stato graziato una volta, sempre a Misano, come raccontato da lui stesso qualche mese fa a Tintoria Podcast. In quell’occasione era sceso dalla macchina per festeggiare, con gli steward che volevano squalificarlo, perché nel mondo GT non si può. 

Stavolta si è contenuto rispettando le regole, ma non ha perso occasione per strappare una risata a tutti quanti: l’ha fatto pure dopo Gara 2, quando sui suoi social ha raccontato di voler andare “al trophy shop di Cattolica per comprare una bella coppona, visto che in pista non è arrivata”. Il solito Vale, che comunque vada non smette di stupire in una carriera ormai infinita. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T6on1N3RSzk&amp;t=20s

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di Luca Vaccaro Luca Vaccaro

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