Quo vadis MotoGP? Ducati passa in “fascia B” (ora che serve a niente) e KTM chiede di poter aprire i motori

Scivolata millimetrica, roba di quattro punti e uno 0,44% in meno rispetto all'ottantacinque per cento dei punti totali disponibili che avrebbe garantito la permanenza al vertice. Niente panico, sia chiaro. Sulla carta, la fascia B spalanca le porte a piccoli vantaggi regolamentari: venti pneumatici Michelin in più per le sessioni di test privati e la possibilità di schierare tre wildcard anziché zero. Peccato che questi bonus servano praticamente a zero. Con la transizione imminente alle coperture Pirelli, quel surplus di gomme francesi non sposta di un millimetro i sonni di Gigi Dall'Igna. Le wildcard potrebbero al massimo diventare un'opportunità per far fare chilometri a Niccolò Bulega in ottica 2027 nel team VR46, qualora si mettesse in tasca il Mondiale Superbike con largo anticipo.

Il punto centrale, poi, è un altro: lo sviluppo dei motori da 1000 centimetri cubici è ormai congelato e blindato. I reparti corse hanno già gli occhi, le risorse e i computer totalmente focalizzati sulla vera rivoluzione all'orizzonte, ovvero i nuovi motori da 850 centimetri cubici. Avere sulla carta più margine di manovra adesso, a giochi tecnici virtualmente fermi e con il congelamento normativo che blocca i motori attuali, significa avere in mano contanti che non si possono spendere.