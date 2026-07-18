Valentino Rossi fa la storia anche a casa sua nel GT World Challenge: “Sono felicissimo. Misano è sempre magica”

“Penso che abbiamo lavorato duramente durante tutto il fine settimana; siamo riusciti a trasformare la pressione in energia positiva in pista e sia la squadra che la macchina hanno funzionato alla perfezione”, continua poi sorridente. “Partiremo dalla prima posizione, il che è importantissimo in una gara Sprint. Ora aspettiamo il via della corsa questa sera”.

L’intervistatrice gli fa notare che, dopo le vittorie del 2023, 2024 e 2025, un quarto successo sarebbe leggendario. Lui risponde senza pensarci un attimo, parlando di quanto speciale sia per lui questa gara: “È fantastico, davvero fantastico. È sempre bellissimo correre a Misano e vedere così tanta gente. Grazie a tutti per il supporto. È un immenso piacere vivere un’atmosfera del genere. Ora cercheremo di dare il massimo in gara”.

Non parla esplicitamente di vittoria, ma il piano è chiarissimo. Partire bene e fare tutto alla perfezione, consegnando la vettura al compagno di squadra, Max Hesse, nelle migliori condizioni possibili. Inizia così un altro weekend da paura, dove ancora una volta ha dimostrato di essere diventato uno dei più veloci anche con le vetture GT. Appuntamento alle 20.30, con la bandiera verde di Gara 1. Che spettacolo, come al solito quando di mezzo c’è il Doc.