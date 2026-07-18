A sfidarli vedremo Yamal: se riuscirà a diventare la magia a cui tutti abbiamo assistito. Lo ammiriamo e ci stupiamo per i suoi messaggi sempre più chiari: da un fisico ancora in mutazione. Un ragazzino che corre, dal viso ancora liscio, dagli occhi spalancati di un cucciolo ribelle che non ha ancora paura di Dio. Il pronipote e il Padrino: Messi che, a trentanove anni, vuole trionfare definitivamente con lo sguardo in preda alla trance di chi ha già visto l’inferno più volte e ne è uscito. Non c’è antagonismo tecnico: siamo di fronte alla riscrittura del mito. La Spagna offre il nuovo predestinato, l’Argentina risponde con il campione che si rifiuta di uscire di scena. I conquistadores tornano, ma questa volta il Nuovo Mondo ha già trovato il proprio eroe e non ha intenzione di abdicare. Noi, nella comoda, sempre più svilita Europa che genera calciatori viziati e che non lottano - come abbiamo visto fare gli inglesi nei loro scellerati ultimi 20 minuti della semifinale: noi ci chiediamo di cosa si nutra il fuoco della motivazione degli argentini. Sarà la consapevolezza di sentirsi derubati, umiliati, dimenticati e di dover dimostrare a ogni generazione di essere ancora degni del mito che arde nel loro uomo simbolo e martire - Diego Armando Maradona - che l’Europa ha triturato: dalla vile Barcellona che lo additava a sudaca, alla Napoli dei tifosi che lo stra-amavano e le feste costrette tra camorristi che lo ammazzavano a rate. Maradona è stato l’ascesi grezza, carnale, forma pagana dell’urlo d’orgoglio dal sangue indio Guaranì: nella Mano di Dio un furto giustificato dalla fame di giustizia di tutto il mondo sfruttato. Messi è la vendetta silenziosa che trasfigura, rendendosi imprendibile ai più atletici difensori del pianeta: 39 anni ed essere ancora essenza creatrice di una balistica mai vista prima. Messi non urla: si limita a essere decisivo, partita dopo partita, con la stessa ostinazione con cui a sette anni si allenava, sapendo di essere più piccolo e più fragile di tutti gli altri. Chi alzerà quella Coppa? Nessuno riesce a pronunciarsi. Il mito del primato vive dell’eterno confronto, ciò che diventa per i posteri testimonianza e narrazione. Il giovane predestinato contro il campione che non vuole ancora smettere di scrivere la propria leggenda. A noi solo l’emozione di essere tra i miliardi di anonimi spettatori in attesa di un verdetto che ci possa far dire: c’ero anch’io.