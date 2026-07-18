Ma quanto caz*o è figo Jude Bellingham? In principio fu una coscia, poi venne tutto il resto: per chi non ama il calcio, è stata la cosa più bella di questo Mondiale

Una doverosa premessa e poi partiamo con ciò che per me qui conta davvero: l'analisi obiettiva della stratosferica bellezza di Jude Bellingham. Chi scrive è una di quelle donne che di calcio non ne capiscono tanto, e non ci tengono a capirne molto di più. Dei Mondiali, fino a due giorni fa, dicevo che ero contenta, complice il fuso orario e impegni di lavoro, di aver scampato la visione "collaterale" di quasi tutte le partite. La premessa è però un'altra: per quanto io debba ammettere che il mio ultimo ideale estetico maschile è, a sorpresa, un giovane calciatore (capite che per me è uno shock dal momento che da piccola avevo una crush per la foto di un Beckett settantenne) ci tengo a sottolineare che di donne che di calcio ne sanno assai ce ne sono eccome, e più in generale - sappiatelo - quasi tutte noi fingiamo di non aver capito cosa sia un fuorigioco per riuscire a scambiare almeno quattro chiacchiere tra un'imprecazione e un mancato infarto altrui, durante la visione (per noi interminabile) di alcune partite. Suvvia, vi pare che sia davvero difficile capire che non ci si può aggirare da soli in zona porta, ad aspettare che qualcuno ci tiri la palla per fare gol? Tanto più che ora te lo mostrano pure con la riga bianca che insegue i calciatori sullo schermo. Noi, si diceva, siamo le altre, quelle che non si schierano se non sulla base delle T-shirt indossate dalle varie squadre ("uh, tengo a quelli con la maglia rossa, il blu mi ha stancata quest'anno!"), che si distraggono e al cambio campo si chiedono perchè la squadra voglia farsi autogol, e che al calcio, per dirla tutta e in estrema, sincera sintesi, non ci credono. Non hanno, né mai hanno avuto o avranno, una fede calcistica, e anzi trovano talvolta intellettualmente imbarazzanti certi accostamenti arditi degli appassionati tra assist, composizioni della panchina e colonialismo; o ancora tifoserie, estrazioni degli arbitri e revisioni storiografiche. E poi, perdonatemi la mancanza di sensibilità, ma che dire di quelle mani alzate al cielo, a salutare in lacrime gli angeli del calcio che hanno concesso la grazia di fare gol ad una squadra "che ci ha creduto fino all'ultimo, che non ha mai mollato, che ci mette il cuore, sempre" se non "per-favore-anche-meno-dramma". Amen, grazie, e proseguiamo con il mio racconto "in principio fu una coscia" per il quale invoco, fin d'ora, l'attenuante dell'aforisma di Oscar Wilde: "Solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze".