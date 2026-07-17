“Messi l'uomo di Netanyahu”. I legami della Pulce con l'esercito israeliano e con l'unità di spionaggio 8200: quello che non sapete sul fuoriclasse dell'Argentina

Argentina contro Spagna è, prima di tutto, Leo Messi contro Lamine Yamal. A contendersi la finale dei Mondiali di calcio ci sono i due migliori calciatori in circolazione. Uno, Messi, è un fenomeno fatto e finito, ha già vinto il trofeo quattro anni fa, ha fatto incetta di Palloni d'Oro, ha incantato Barcellona e sta terminando la sua immensa carriera negli Stati Uniti in maniera più che dignitosa. L'altro, Yamal, è un baby prodigio in cerca d'autore, un talentino dalle potenzialità enormi che sogna il Pallone d'Oro e di rifare con il Barça le stesse cose che ha fatto la Pulce. I due numeri dieci sono accomunati dalla classe ma, sorpresa, rappresentano due facce diametralmente opposte di un tema che sta scuotendo il pianeta: la guerra in Medio Oriente che vede protagonista Israele. Il motivo è semplice. Mentre la stella della Spagna, Lamine Yamal, è un acceso sostenitore della causa palestinese (qualche mese ha sventolato la bandiera palestinese dal tetto del bus durante la parata del Barcellona per la vittoria della Liga), Messi vanta stretti legami commerciali con lo Stato ebraico. Sia chiaro: da quando sono esplose le ostilità nella Striscia di Gaza la Pulce non ha rilasciato dichiarazioni né su Israele né sulla Palestina, nel comprensibile tentativo di evitare ogni polemica. Tuttavia, a poche ore da Spagna-Argentina, la rivista indiana MintPress News ha pubblicato una lunga inchiesta sui rapporti tra Leo e Tel Aviv.