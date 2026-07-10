L'Iran ha un piano per ammazzare Trump: la bomba del Wall Street Journal che arriva dai servizi segreti israeliani

Ok, l'Iran avrebbe un bel po' di pretesti per vendicarsi (tra Soleimani e Ali Khamenei) e il popolo iraniano odia visceralmente Trump. In tutta questa storia stupisce però il tempismo: perché il dispaccio degli 007 israeliani è stato rilanciato dal Wall Street Journal proprio adesso, e cioè nel momento in cui Trump dava l'impressione di voler sospendere la guerra contro Teheran? La sensazione è che Tel Aviv stia giocando con qualcosa di oggettivo e reale - il fatto che l'Iran voglia vendicarsi di Trump – per spingere il tycoon a non mollare la presa sugli ayatollah. Nelle ultime settimane, non a caso, i rapporti tra Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si sono incrinati a causa di evidenti divergenze di interessi sulla continuazione del conflitto contro l'Iran. Breve recap: Netanyahu sostiene la necessità di continuare gli attacchi e di raggiungere ulteriori obiettivi bellici, mentre Trump stava cercando una via d'uscita (citando la preoccupazione che possa far crollare l'economia globale). Il mese scorso gli Stati Uniti avevano raggiunto un fragile cessate il fuoco con gli iraniani. Ebbene, quella tregua è di fatto saltata da un paio di giorni con la ripresa dei raid Usa. La notizia del piano segreto di Teheran per eliminare The Donald potrebbe adesso spingere il presidente statunitense a usare un pugno ancora più duro.