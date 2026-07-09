La Nato è morta. Gli attacchi di Trump, l'ascesa della Turchia di Erdogan e l'irrilevanza dell'Europa: perché il vertice di Ankara ha distrutto l'Alleanza Atlantica (per come la conoscevamo)

Davanti alle telecamere i leader della Nato riuniti in Turchia hanno dato prova di compattezza e solidità. Nella dichiarazione finale del vertice di Ankara si legge che i presenti hanno riaffermato “l'incrollabile impegno per la difesa collettiva ai sensi dell'articolo 5” e il loro “legame transatlantico”. Che la Russia rappresenta una “minaccia a lungo termine” per la “sicurezza e la stabilità euro-atlantica”, che gli alleati sono uniti nell' “incrollabile sostegno all'Ucraina” e convinti che l'Iran non debba “mai possedere un'arma nucleare”. Filtrano un senso di ottimismo, l'immagine di “un'Europa più forte in una Nato più forte”, la proiezione di un'Alleanza modernizzata e di una ritrovata collaborazione tra Bruxelles e Washington. Che fine hanno fatto gli screzi degli ultimi mesi, i feroci attacchi di Donald Trump e gli scaz*i su quanti soldi destinare al riarmo? A giudicare dalle dichiarazioni del tycoon, sarebbe tutto risolto. “È stato straordinario. L'unità in quella sala era incredibile. C'era quasi amore, è stato piuttosto folle", ha detto Trump ai giornalisti dopo la riunione a porte chiuse dei 32 leader.