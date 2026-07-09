Da “blocchiamo i fascisti a Montecitorio” a “lasciateci parlare a Napoli”: il capolavoro di coerenza del Campo Largo che si indigna con Potere al popolo ma fa la stessa cosa agli eventi della destra. E ci hanno ricordato una barzelletta di Robin Williams…

A sedare gli animi ci ha pensato Nicola Fratoianni, che è sceso tra la folla per dialogare con i contestatori. “Abbiamo dato una risposta civile e democratica a una provocazione inaccettabile. Grazie ai militanti del M5s, del Pd, di Alleanza Verdi e Sinistra e ai cittadini di questa piazza che con compostezza e senso democratico non hanno reagito alla provocazione, perché sappiamo tutti che la democrazia va vissuta fino alla fine” - ha detto - “ed è singolare che un partito politico venga qui a dirci quello che dobbiamo o non dobbiamo fare, in questo modo” ha detto Angelo Bonelli. Che poi ovviamente butta in mezzo i fascisti: “Se qualcuno è contento di quello che è avvenuto sono i fascisti di questo paese che da tutto questo traggono vantaggio”.

Ma, cari Pd, M5s e Avs, vi siete dimenticati quando facevate lo stesso? Eppure non è passato molto tempo, solo a fine gennaio circa 32 deputati di Pd, M5s e Alleanza Verdi-Sinistra, compresi gli stessi Bonelli e Fratoianni, hanno occupato la sala stampa di Montecitorio per impedire lo svolgimento di una conferenza sulla remigrazione organizzata dal deputato leghista, oggi vannacciano, Domenico Furgiuele e a cui dovevano partecipare esponenti di Casapound, del Veneto Fronte Skinheads e della Rete dei Patrioti. Hanno occupato la sala mostrando la Costituzione e intonando Bella Ciao, costringendo la presidenza della Camera ad annullare la conferenza per ragioni di ordine pubblico e venendo poi sanzionati dall'Ufficio di Presidenza. Un fatto probabilmente ancora più grave di quanto accaduto a Napoli ieri, perché se i manifestanti di Pap hanno interrotto una manifestazione in una pubblica piazza, consentendone tra l'altro lo svolgimento successivamente, i paladini della Costituzione hanno impedito a un deputato di parlare all'interno di Montecitorio.

Ecco, la libertà di espressione è bellissima, ma è tale quando vale per tutti. Se invece scegliamo quali idee siano meritevoli di contestazione e censura allora diventa polizia del pensiero. Perché la libertà di espressione è bellissima soprattutto quando riguarda le idee che non ci piacciono, quelle sbagliate. Ospitare e ascoltare le idee diverse, per quanto aberranti possano essere, è il sale della democrazia. E dopo i fatti di Napoli i leader del Campo Largo farebbero bene a tenerlo a mente, per evitare di fare la fine del padre del piccolo Timmy...