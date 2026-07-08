La vera novità è che La7 si è comprata M, la serie su Mussolini che Sky ha scelto di non produrre più, presentata poi dal senescente Corrado Augias in La Torre di Babele, un ottimo modo per alimentare polemiche attinenti ad un presente costellato di Futuro Nazionale e vannacciano toccasana per lo share di programmi come Otto e Mezzo di Lilli Gruber. Poi 3 belle puntate sulla P2 con Gifuni protagonista. Acquistati anche i diritti per il film su Donald Trump: The Apprentice; Mr Nobody Against Putin. E che non si dica che La7 è la televisione delle opposizioni, “Cazzullo & Co. Non sono certo pericolosi bolscevichi” spiega Urbano Cairo alla domanda del cronista che si riferisce alle parole di Enrico Mentana (uomo della tv di Cairo, appunto) al festival di Dogliani. Chiunque del governo e non è invitato a parlare su La7. “Far parlare Trump contro Meloni su La7 è (per la premier) un REGALO DELLA MADONNA”. Sì, proprio un regalo della Madonna, crisi diplomatica internazionale inclusa, ma la politica interna, si sa, è l’unica cosa che conta davvero in Italia. Anche perché si tratta di un terreno “nebuloso”, dice Cairo, quando gli domandano se si candiderà a sindaco di Milano. “Certo, sto cercando qualcuno che si compri tutto” scherza gettando il sassolino nello stagno, l’editore di Rcs ex segretario particolare di Silvio Berlusconi. “Perché no?” insiste sorridendo. Non scopre il bluff finché non spiega che si è pure commissionato dei sondaggi su di sé: “ed erano altissimi”. Poi però cita Giuliano Da Empoli per smentire la sua discesa in campop: “la politica è un terreno più complicato di quello in cui si muovono gli imprenditori. Sapevo che mi avreste fatto questa domanda. Ma lo sapete quanti facoltosi imprenditori tecnocrati hanno visto infliggersi umiliazioni nell'arena politica?”. Berlusconi allora è l’eccezione che conferma la regola, domanda un cronista: “ha fatto il 30% di quel che era il suo potenziale”. Ma quei sondaggi erano altissimi anche dalle parti del Toro? Cairo ride a denti stretti, finge di chiedere le generalità dell’attentatore e poi spiega di essere “disponibilissimo a cedere il Toro dopo 21 anni lunghi e importanti”, ma che nessuna proposta vincolante è ancora pervenuta.