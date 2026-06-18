Chiamare i Verdi un partito di “imbecilli” non è reato se hai delle argomentazioni serie. L'Avvocato dell'atomo ce le aveva: “diritto di critica” basato su “fonti tecnico-scientifiche”. E ora ad Avs il nucleare costa caro per davvero

Il nucleare? Ha un costo altissimo, oltre 7mila euro. Almeno in questo caso Angelo Bonelli ha avuto ragione, il nucleare gli è costato eccome. Solo che il conto non l'ha presentato una centrale, ma un avvocato. Anzi, l'avvocato dell'Avvocato dell'atomo, che era stato querelato dal leader di Alleanza Verdi e Sinistra per aver definito Europa Verde un partito di “irresponsabili” e “imbecilli”. Il Tribunale ha certificato: ha ragione. O meglio, scartando l'ironia, Luca Romano aka Avvocato dell'atomo era perfettamente entro i limiti del diritto di critica, che si fonda su tre pilastri. Il primo è l'interesse pubblico della materia trattata: il nucleare, soprattutto in un momento di crisi energetica, rientra senza dubbio in questa categoria. Il secondo è la verità del fatto da cui parte la critica, o quantomeno la sua fondatezza su basi verificabili: ed è qui che la sentenza pesa più del previsto, perché il giudice ha riconosciuto che le posizioni di Romano si appoggiavano su fonti tecnico-scientifiche e su valutazioni di organismi indipendenti come l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. La terza condizione è la cosiddetta “continenza”, cioè la misura espressiva. Qui si gioca la partita più delicata, perché la linea tra critica aspra e offesa personale è spesso sottile. Il Tribunale di Roma l'ha tracciata con chiarezza: la critica politica può utilizzare toni anche aspri e un linguaggio “colorito e pungente”, dice la sentenza riportata da Il Foglio, “purché non si traduca in una mera aggressione personale”. Il giudice ha rilevato poi che alcuni degli epiteti più duri erano rivolti genericamente ai Verdi, ovvero ai movimenti ambientalisti nel loro insieme, e non specificamente al partito di Bonelli. Una magra consolazione, gli “imbecilli” non è che sono proprio loro nello specifico...