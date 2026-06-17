Addio a Camillo Ruini, cardinale santo e diavolaccio che ha sparso ovunque il seme della DC (mentre la ammazzavano)

Da qui il colpo di genio, di un cinismo politico sublime e in qualche modo pure ispirato al tema della resurrezione: se il corpo della DC doveva perire, il patrimonio genetico dei democristiani andava preservato attraverso una spregiudicata diaspora. Ruini si oppose, addirittura, all’accanimento terapeutico per la DC - scendendo a patti con quella parte di DC che aveva sempre esecrato ma che aveva capito sarebbe stata l’unica “resa salva” grazie alle manifeste collaborazioni segrete – e si improvvisò seminatore. Fecondò il nascente bipolarismo italiano cospargendo democristiani ovunque. Inoculando il virus del moderatismo cattolico in ogni singola fazione in via di assemblaggio. Coccolò Scalfaro e tutta quella frangia di sinistra della democrazia cristiana che era riuscita (proprio come previsto) a salvarsi. Ma contestualmente benedisse la discesa in campo di Silvio Berlusconi e la nascita di Forza Italia (a patto che vi accogliesse quei democristiani che con i democristiani di sinistra non volevano avere più niente a che spartire) e del Ccd (mantenendo vivo anche il richiamo a un simbolo che era stato identitario e che si sarebbe rivelato strategico). Distante dal Vangelo? Un po’ sì, ma, con spirito samaritano, volse anche lo sguardo a sinistra, verso la Margherita e il futuro Pd. Non importava sotto quale bandiera militassero, l’importante era che i democristiani continuassero a esistere. Il dogma ruiniano era d’altronde chiarissimo: essere anche attaccati, ma mai irrilevanti. E, soprattutto, mai realmente fagocitati.