Il Mondiale vi sta fot*endo e la colpa è dell'IA: lo sapete che le partite servono a raccogliere dati? Scommesse, intrattenimento e progresso hi-tech: ecco come stiamo diventando i nuovi schiavi del XXI secolo

I lavoratori delle catene del valore dei dati sono essenziali per il calcio. Attenzione però, perché questo settore risponde a una geografia ben precisa: se il lavoro di analisi ad alto valore aggiunto si concentra in una manciata di centri ricchissimi, l'annotazione degli stessi è distribuita in città secondarie dell'Europa orientale, dell'Africa, dell'Asia meridionale e del Sud Est Asiatico. Come ha spiegato il portale Rest of the World, questi ultimi si trovano principalmente in città come Manila, Il Cairo, Chennai e Ternopil. Sono collaboratori esterni assunti partita per partita, nonché annotatori che dedicano dalle tre alle quattro ore a una singola partita, trasformando ogni passaggio, contrasto e tiro in dati strutturati Oggi, per chi non lo avesse ancora capito, il mercato dei dati nel calcio professionistico è concentrato nelle mani di un numero ristretto di aziende specializzate, che forniscono informazioni e strumenti di analisi alla maggior parte dei club. Tra le principali figurano Stats Perform (proprietaria del marchio Opta), Hudl (che ha acquisito Wyscout), Genius Sports, Second Spectrum e Catapult Sports. Parliamo di società che raccolgono, elaborano e distribuiscono dati sulle partite e sulle prestazioni dei giocatori attraverso una combinazione di annotazione umana, sistemi di visione artificiale (computer vision) e modelli di intelligenza artificiale. Durante una singola partita possono essere registrate fino a 3.000 azioni, tra passaggi, tiri, contrasti, recuperi e movimenti dei giocatori, generando un patrimonio informativo utilizzato per l'analisi tattica, lo scouting e il monitoraggio delle prestazioni.