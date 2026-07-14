Bandecchi show su MOW: “Barboni un fascista. Faremo le ronde contro il partito di Vannacci. I futuristi? Hanno un fisico che fa cagare”

È un paracadutista. Non un generale paracadutista. Dei generali, ci dice, non si fida. Perché sono i primi a tradire. Non ha certamente bisogno di presentazioni, perché stiamo parlando dell’indistruttibile sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Quando chiamiamo per chiedergli cosa ne pensi dell’aggressione da parte di Giuseppe Barboni all’iracheno di San Benedetto del Tronto, Bandecchi è letteralmente furioso. L’aggressione di Barboni è “fascista e squadrista”. Ma come abbiamo fatto a non pensarci subito? Perché il governo di Giorgia Meloni, terrorizzato dall’ascesa di Futuro Nazionale, non l’ha ancora capito? È Stefano Bandecchi l’uomo della Provvidenza mandato – anzi, è sempre stato qui, sotto gli occhi di tutti – per combattere Roberto Vannacci, con le sue stesse armi? Se Futuro Nazionale crede che la legge, d’ora in poi, saranno loro, “stocazzo” ci dice a denti stretti Bandecchi, troveranno dei nemici. E se ci saranno altre ronde contro gli immigrati, su esempio di Barboni, continua, troveranno delle ronde contro gli squadristi. Se questo è l’atteggiamento che Futuro Nazionale intende imporre in Italia, ci dice Bandecchi, allora si sbagliano, perché quella piccola violenza il suo movimento, che arruola tra le sue fila l’ex militare Franck Mascia – inventore delle “passeggiate della sicurezza” – la sa riprodurre esattamente identica. Per Bandecchi è tutta retorica nemmeno da Topolino, ma da giornalino di caserma. La tre giorni di sport di Futuro Nazionale? È senza freni Bandecchi. Una “grossa cazzata”, perché in costume a Sanremo i futuristi “facevano tutti cagare”. Nessuno lo ha mai visto a petto nudo, forse. Lui che quella retorica del “se fai sport non ti droghi” la detesta. Bandecchi, infatti, ha perso un amico per la droga, un fratello, suicida da alcolizzato e affetto da dipendenze. Entrambi erano degli sportivi, eppure, a volte, il problema è il luogo in cui nasci, dove cresci. Dunque, se è vero che uomini deboli creano tempi difficili. E che tempi difficili creano uomini forti, bisogna sceglierli bene, quegli uomini forti. E l’Italia ha tutti gli anticorpi in regola per non ripetere gli stessi errori del passato.
Giuseppe Barboni ha atterrato un immigrato iracheno a San Benedetto Del Tronto e mi pare di capire che lei non è molto d’accordo con quel che ha fatto
No, assolutamente no. Trovo che, pur conoscendo Barboni, e sapendo che è un po' sopra le righe pur non essendo cattivo, questo evidentemente è stato preso così un po’ dal sistema. Non mi piace, insomma. Non mi piace come il signore iracheno è stato aggredito fin dall'inizio. Da quando Barboni ha preso la bicicletta di questo poverino e l'ha lanciata via con aria spavalda. Questa è arroganza, e non mi appartiene. Già in quel momento, secondo me, Barboni ha segnato la rottura piena dell'errore tra il buon senso, un atteggiamento giusto e un atteggiamento violento e fascista.
Lo definirebbe un gesto squadrista?
Guardi, se questo è l'atteggiamento che qualcuno in Italia pensa di avere, allora in Italia finirà malissimo. Perché certamente tanti altri come me non staranno a guardare. Se ci sono delle persone che pensano di poter andare in giro, usare questa violenza e restare totalmente impuniti, allora io credo che ci sarà un problema in Italia molto grosso. Vede, ho sempre sostenuto che chi commetteva degli errori e chi esagerava avrebbe dovuto essere fermato proprio da chi lo supportava. Certi atteggiamenti non mi piacciono. Aver messo le mani addosso a una persona che per 4-5 volte gli aveva già detto “non mi toccare” è sbagliato. Quella persona stava parlando ma non metteva le mani addosso a nessuno e che comunque stava in silenzio. E già questa cosa, se mi permette, accadeva dopo che Barboni gli aveva buttato via la bicicletta, che forse, voglio anche dirle, sarà stato l'unico mezzo di trasporto che questo signore aveva. Ora a me non interessa se era iracheno, italiano, giapponese, perché questo signore stava da anni in Italia. Voglio dire, per me questo signore stava facendo una protesta e la sua protesta io non voglio nemmeno andare a guardare se è legittima o illegittima. Io dico semplicemente che non si può prendere e trattare persone che fanno una protesta non violenta in questo modo. Barboni ha cominciato per primo e questo per me non è accettabile, assolutamente inaccettabile. Non si inizia per primi. Se vedessi uno comportarsi come Barboni diventerei un animale.
Vannacci su questa vicenda mi pare non si sia ancora espresso
Le dico da paracadutista che l’atteggiamento di Barboni è stato totalmente sbagliato. Un paracadutista nasce per difendere i deboli, non nasce per attaccare le persone e per avere atteggiamenti violenti verso gli altri. Poi, se l'altro signore avesse avuto un atteggiamento violento nei confronti di Barboni, io non avrei aperto bocca, ma qui, qual’è l'autorità di Barboni? Nessuna. Vogliamo sostituirci ai vigili urbani, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza con azioni proprie? Quindi scusi, ognuno di noi adesso si alza e si fa giustizia da solo? Se c’è qualcuno che in Futuro Nazionale crede di aver già deciso che la legge sono loro, allora io gli rispondo: sto’cazzo che la legge sono loro. Devono stare attenti.
Lei che è un paracadutista e non è comunista potrebbe essere il perfetto Anti-Vannacci…
Senta, il punto è un altro. Questo tipo di atteggiamenti sono totalmente antidemocratici e certamente mi troverà ostile nei loro confronti. E se questo è l'atteggiamento che loro pensano di portare in Italia senza nessuna conseguenza, si sbagliano, perché la loro piccola violenza noi la sappiamo fare in maniera identica.
Questo è un po’ un cambio di rotta rispetto al suo passato, però...
No, questo non è un cambio di rotta, è sempre stata la mia rotta. Io non supporto i cretini e non supporto gli imbecilli a nessun livello. E se lei guarda fino in fondo tutte le mie storie, io sono stato in certi momenti attaccato. Quando ho dovuto, mi sono evidentemente messo al pari di colui che mi ha attaccato.
Al di là dei suoi attacchi personali, lei però ha arruolato l’ex militare Frank Mascia, promotore delle cosiddette “passeggiate per la sicurezza”
Poi posso dire una cosa: Frank Mascia parla delle passeggiate della sicurezza, ma Frank Mascia non ha mai avuto atteggiamenti violenti nei confronti delle persone. Le ricordo che c’è un video di Frank Mascia in cui passa 40 minuti a dire su un treno a uno che non ha pagato i biglietti di scendere, ma senza mettergli le mani addosso. Frank Mascia è un uomo che le mani se le tiene in tasca. Una cosa è la dialettica un’altra è lanciare via una bicicletta, che si poteva anche spostare regolarmente su un marciapiede. Spero che Barboni quella bicicletta gliel’abbia già ripagata nuova. Questo signore era pure girato di spalle quando si è sentito aggredire. Questo atteggiamento a me fa schifo. E glielo dice uno che ha dovuto vivere in zone di guerra. Le sta parlando una persona che ha vissuto la vita sempre a testa alta. Se quello è l'atteggiamento di Futuro Nazionale, allora troveranno dei nemici, e non saranno comunisti.
Cosa ne pensa della tre giorni sportiva di Futuro Nazionale a Sanremo?
Penso che sia una bella cazzata. Ho visto il fisico di tutti questi e facevano cagare. Forse non mi hanno mai visto a petto nudo. Che cazzo le devo dire? Mi sembra una retorica vecchia e passata. Io faccio sport da quando ho 13 anni e oggi ne ho 66. Quindi, se mi permette, non c'è mai nessuno che ha avuto il bisogno di dirmi cosa dovevo fare, tantomeno lo sport. Detto questo, è davvero una retorica del cazzo. Se mi permette, gli americani non sono mai stati fascisti, i russi sono stati comunisti, i francesi non sono fascisti e gli inglesi non sono fascisti. Lo sport è diffusissimo ed è una cosa portata avanti sempre, capisce? La retorica del “se fai sport non ti droghi” non funziona. Mi dispiace dover dire a Vannacci che avevo un amico di nome Giovanni. Faceva mezzofondo con me quando avevamo 14 anni, 15 anni e 16 anni. È morto per overdose a 18. Il problema, alle volte, è dove vivi, capisce?
Certo…
Mio fratello da ragazzo era uno sportivo. Si è impiccato per alcolismo e droga. C'è tutta una serie di retoriche banali da Topolino, anzi nemmeno da Topolino, scriva Giornalino da Caserma. È tutta una grossa stronzata. Vannacci e tutti i suoi amici si devono ricordare che l'elemento fondamentale della vita è l’economia, non la violenza. Non sono le chiacchiere su chi va a letto con un uomo o con una donna, ma è l'economia. La ricchezza elimina i problemi. Noi abbiamo bisogno di un capitalismo weberiano che non lasci indietro nessuno. Abbiamo bisogno di un’economia giusta, non di comprare il gas russo, dato che in Russia un litro di benzina costa 5 euro e 20 oggi. Non abbiamo bisogno di comprare quello cinese o americano. Abbiamo bisogno di energia nucleare, abbiamo bisogno di reindustrializzazione e abbiamo bisogno di ragionamenti sani. Questa violenza gratuita è partita male, perché se c'è quella violenza allora vuol dire che noi le ronde le faremo contro i violenti di Futuro Nazionale.
A proposito di accuse a Futuro Nazionale di essere filorusso, effettivamente personaggi come Barboni e altri hanno trascorsi e affari da quelle parti
Guardi anche io ho fatto affari in Russia, ma quando è scoppiata la guerra ho mandato 10 container di materiali diversi agli ucraini e ospito nell’università che ho fondato 150 donne e bambini ucraini. E ancora oggi credo di averne una trentina che dormono ancora qua, ormai da 5 anni di guerra. Le cose cambiano, sai. Io avevo delle aziende in Russia, ho degli amici in Russia, ma questa guerra io la trovo insopportabile. Sono sempre stato con gli ucraini e continuerò a stare con loro, quando vinceranno e quando perderanno. Io sono abituato a difendere la mia patria, perché sono un paracadutista, non un generale paracadutista. E non mi sono mai fidato dei generali.
Certo, perché dice questo?
Perché sono i primi che hanno tradito. E quando Vannacci parla della Russia come se fosse il futuro di ogni bene, io sinceramente non è che dubito, sono spaventato. E le ripeto. Se ci saranno ronde di Futuro Nazionale, ci saranno le ronde contro Futuro Nazionale.