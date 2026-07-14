Bandecchi show su MOW: “Barboni un fascista. Faremo le ronde contro il partito di Vannacci. I futuristi? Hanno un fisico che fa cagare”

Giuseppe Barboni ha atterrato un immigrato iracheno a San Benedetto Del Tronto e mi pare di capire che lei non è molto d’accordo con quel che ha fatto

No, assolutamente no. Trovo che, pur conoscendo Barboni, e sapendo che è un po' sopra le righe pur non essendo cattivo, questo evidentemente è stato preso così un po’ dal sistema. Non mi piace, insomma. Non mi piace come il signore iracheno è stato aggredito fin dall'inizio. Da quando Barboni ha preso la bicicletta di questo poverino e l'ha lanciata via con aria spavalda. Questa è arroganza, e non mi appartiene. Già in quel momento, secondo me, Barboni ha segnato la rottura piena dell'errore tra il buon senso, un atteggiamento giusto e un atteggiamento violento e fascista.

Lo definirebbe un gesto squadrista?

Guardi, se questo è l'atteggiamento che qualcuno in Italia pensa di avere, allora in Italia finirà malissimo. Perché certamente tanti altri come me non staranno a guardare. Se ci sono delle persone che pensano di poter andare in giro, usare questa violenza e restare totalmente impuniti, allora io credo che ci sarà un problema in Italia molto grosso. Vede, ho sempre sostenuto che chi commetteva degli errori e chi esagerava avrebbe dovuto essere fermato proprio da chi lo supportava. Certi atteggiamenti non mi piacciono. Aver messo le mani addosso a una persona che per 4-5 volte gli aveva già detto “non mi toccare” è sbagliato. Quella persona stava parlando ma non metteva le mani addosso a nessuno e che comunque stava in silenzio. E già questa cosa, se mi permette, accadeva dopo che Barboni gli aveva buttato via la bicicletta, che forse, voglio anche dirle, sarà stato l'unico mezzo di trasporto che questo signore aveva. Ora a me non interessa se era iracheno, italiano, giapponese, perché questo signore stava da anni in Italia. Voglio dire, per me questo signore stava facendo una protesta e la sua protesta io non voglio nemmeno andare a guardare se è legittima o illegittima. Io dico semplicemente che non si può prendere e trattare persone che fanno una protesta non violenta in questo modo. Barboni ha cominciato per primo e questo per me non è accettabile, assolutamente inaccettabile. Non si inizia per primi. Se vedessi uno comportarsi come Barboni diventerei un animale.

Vannacci su questa vicenda mi pare non si sia ancora espresso

Le dico da paracadutista che l’atteggiamento di Barboni è stato totalmente sbagliato. Un paracadutista nasce per difendere i deboli, non nasce per attaccare le persone e per avere atteggiamenti violenti verso gli altri. Poi, se l'altro signore avesse avuto un atteggiamento violento nei confronti di Barboni, io non avrei aperto bocca, ma qui, qual’è l'autorità di Barboni? Nessuna. Vogliamo sostituirci ai vigili urbani, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza con azioni proprie? Quindi scusi, ognuno di noi adesso si alza e si fa giustizia da solo? Se c’è qualcuno che in Futuro Nazionale crede di aver già deciso che la legge sono loro, allora io gli rispondo: sto’cazzo che la legge sono loro. Devono stare attenti.

Lei che è un paracadutista e non è comunista potrebbe essere il perfetto Anti-Vannacci…

Senta, il punto è un altro. Questo tipo di atteggiamenti sono totalmente antidemocratici e certamente mi troverà ostile nei loro confronti. E se questo è l'atteggiamento che loro pensano di portare in Italia senza nessuna conseguenza, si sbagliano, perché la loro piccola violenza noi la sappiamo fare in maniera identica.

Questo è un po’ un cambio di rotta rispetto al suo passato, però...

No, questo non è un cambio di rotta, è sempre stata la mia rotta. Io non supporto i cretini e non supporto gli imbecilli a nessun livello. E se lei guarda fino in fondo tutte le mie storie, io sono stato in certi momenti attaccato. Quando ho dovuto, mi sono evidentemente messo al pari di colui che mi ha attaccato.