Destra e sinistra si sono dimessi dalla Commissione Vigilanza, ma non hanno ancora capito che così fanno un favore a Vannacci? Bye bye veto anti-generalone in Rai!

Non bisogna riavvolgere il nastro della storia nemmeno poi così tanto, tenendo fermo il precedente del caso Villari del 2008. Basta tornare indietro al 2021 quando nasce il partito Coraggio Italia, fondato da Giovanni Toti e Luigi Brugnaro (ex sindaco di Venezia), un partito nato a legislatura in corso che alle elezioni del 2018 non era presente. Dunque una situazione analoga a quella di Futuro Nazionale, naturalmente con un impatto politico-mediatico decisamente più limitato di quello che sta avendo il partito fondato da Vannacci. Ecco, in questo caso, pur trattandosi di un piccolissimo partito nato in seno al Gruppo Misto, pochi mesi dopo la sua costituzione Coraggio Italia aveva un proprio rappresentante in Commissione di Vigilanza. Una Commissione che potrebbe anche essere ricomposta da zero, non solamente rattoppata, come insegna il caso Villari del 2008, quando Fini e Schifani, presidenti delle rispettive camere procedettero alla costituzione dNon bisogna riavvolgere il nastro della storia nemmeno poi così tanto, tenendo fermo il precedente del caso Villari del 2008. Basta tornare indietro al 2021 quando nasce il partito Coraggio Italia, fondato da Giovanni Toti e Luigi Brugnaro (ex sindaco di Venezia), un partito nato a legislatura in corso che alle elezioni del 2018 non era presente. Dunque una situazione analoga a quella di Futuro Nazionale, naturalmente con un impatto politico-mediatico decisamente più limitato di quello che sta avendo il partito fondato da Vannacci. Ecco, in questo caso, pur trattandosi di un piccolissimo partito nato in seno al Gruppo Misto, pochi mesi dopo la sua costituzione Coraggio Italia aveva un proprio rappresentante in Commissione di Vigilanza. Una Commissione che potrebbe anche essere ricomposta da zero, non solamente rattoppata, come insegna il caso Villari del 2008, quando Fini e Schifani, presidenti delle rispettive camere procedettero alla costituzione di una nuova Commissione. Qui ed oggi non è servito nemmeno l’intervento della presidenza Larussa o Fontana, ma sono bastate le dimissioni della stessa Floridia a portare quelle di tutti gli altri membri. Siamo dunque di fronte all’ennesima possibile “mossa del cavallo” del generalone Vannacci? Staremo a vedere… i una nuova Commissione. Qui ed oggi non è servito nemmeno l’intervento della presidenza Larussa o Fontana, ma sono bastate le dimissioni della stessa Floridia a portare quelle di tutti gli altri membri. Siamo dunque di fronte all’ennesima possibile “mossa del cavallo” del generalone Vannacci? Staremo a vedere…