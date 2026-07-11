Quel pazzo romanzo in salsa Monteverde del ristorante Cefalù, Lavitola e Ranucci: il racconto del caso dell’estate fatto dallo scrittore Fulvio Abbate

Ma forse sto scantonando… dicevo appunto di Lavitola, di più, del caso che lo inquadra adesso addirittura accusato di strage: colpa o merito di una bomba piazzata mesi addietro sotto casa di Sigfrido Ranucci, a Pomezia, cittadina industriale sulla strada che raggiunge infine l’Agro Redento dalle paludi. Qui però la matassa subito si ingarbuglia. Chi può aver davvero piazzato l’esplosivo per attentare alla vita di Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di “Report”? Gli esecutori, presto intercettati e assicurati alla giustizia, assomigliano ai “soliti ignoti”, così come appaiono in un poster che a Roma c’è modo di trovare in quasi tutte le pizzerie “al taglio” o anche “a portar via”, da Peppe er Pantera a Capannelle. Cosa incredibile o magari solo inenarrabile accade però che a un certo punto della matassa, proprio il Lavitola sia stato indicato come "mandante" del misfatto, immagine paradossale assodato e controfirmato che Valter e Sigfrido non hanno fatto mai mistero della loro amicizia, comprovata anche fotograficamente…. Nella nostra storia però appare un'altra presenza, sorta di presunto anello di congiunzione tra i “soliti ignoti” e l’ipotetico mandante, un Maciste, un Ursus di colore, corpulento, alto, definito sulla stampa come “factotum” di Lavitola, si tratta di Gomes Clesio Tavares, sorta di El Negro Zumbón. Costui, proprio El Negro Zumbón Gomes della matassa, al momento si trova però in Camerun e non c’è modo o volontà che torni nell’Urbe per testimoniare. C’è invece modo e tempo per ogni altri tipo di ipotesi, anche le più suggestive, se non illazioni, le più paradossali e lunari: sarebbe stato addirittura Lavitola a escogitare “l’idea-regalo” della bomba, addirittura come “dono d’amore” all’amico Sigfrido, nella prospettiva che questi, il Ranucci, diventi la vera punta di diamante di un “campo larghissimo”, sorta di Juan Domingo Perón destinato a sbaragliare ogni possibile concorrenza sovranista e populista alle prossime elezioni, così da segreto sondaggio richiesto da Lavitola a un interlocutore fuori dagli angusti confini italiani.

Che Lavitola e Sigfrido siano davvero amici, ripeto, non v’è dubbio: chiunque ha avuto modo di scorgerli a cena o a pranzo più volte proprio da “Cefalù”, anche solo sbirciando dalle vetrine; qualcuno ipotizza perfino che Lavitola, nel suo ruolo di eminenza grigia, possa perfino suggerire di volta in volta a Ranucci quali inchieste mandare in onda e quali invece cassare; anche in questo caso si tratta di illazioni, impossibile comprendere infatti per quali ragioni e titoli Lavitola, forte di un pedigree criminale ampiamente riconosciuto, sorta di “furfante” matricolato, con un carico penale non indifferente che lo ha visto già in carcere per un numero di anni superiore al 5, dovrebbe andare a cacciarsi nuovamente in un guaio simile. Altrettanto però non meno plausibile che Lavitola, nella sua acclarata mitomania, possa davvero avere immaginato, grazie al già menzionato sondaggio commissionato in altro continente, di proporre a Ranucci di diventare “la” figura apicale segnatamente sotto le bandiere dell’Internazionale socialista, l’eroe delle prossime urne del centro-sinistra. Sicura risposta vincente e garantita per frenare la deriva plebiscitaria populista; siero e antidoto per contenere anche ogni genere di Vannacci. Peccato che l’ipotesi non regga. Nel frattempo Lavitola, intervistato dal Corsera, in risposta alle preoccupazioni di un Sigfrido pronto a dissociarsi dalla stretta amicale, assume un tono dolente e orgoglioso: “Ranucci mi offende ma era ed è il mio migliore amico. Sono dispiaciuto che Sigfrido possa aver pensato che abbia organizzato l'attentato. E mi addolora che abbia usato la malattia di mio figlio per raccontare come ci siamo conosciuti”. Quanto all’ipotesi che si tratti davvero del mandante dell’attentato “per lanciarlo in politica”: “Ma per favore, saremmo stati due deficienti”.