La sospensione delle repliche di un programma di approfondimento come Report così da un momento all’altro, ha dei precedenti? La pubblicità che è stata comprata per lo spazio televisivo che fine fa?

Bisognerebbe chiedersi quale sia il motivo di questa sospensione. Anzitutto, sotto ogni punto di vista, queste repliche hanno fatto bene sia giornalisticamente che economicamente. Pare strano. Secondo. Le repliche sono di Report, che non è una trasmissione qualunque. È la trasmissione di inchiesta principale e migliore della RAI e tra quelle italiane, se ce ne sono ancora. Ricordiamoci che pure Striscia, che faceva delle inchieste, è stata chiusa. Tornando a Report e alle sue repliche, parliamo di ascolti che durante l'inverno vanno intorno al 10% e in estate oscillano fra il 7% e il 5%. Quindi, diciamo, dal punto di vista economico-aziendale è un grosso affare, perché le repliche sono a costo zero e comunque raggiungono il 7%, e in alcune puntate lo superano pure. Dal punto di vista economico questa scelta è insensata. Anzi, secondo me qualcuno dovrebbe chiederne conto, perché sono soldi degli italiani, ricordiamolo, perché hai della pubblicità, su quel 7%, venduta sia come break di Report sia come tabellare. Sostituendolo in fretta e furia, che ascolti potrei fare? Ma soprattutto, dove trovare qualcosa che faccia quegli ascolti? Sono quasi certo che la RAI dovrà restituire o soldi agli sponsor, alla pubblicità che era posizionata in quella fascia, oppure, se non dà soldi, dovrà dare pubblicità in cambio, che è la stessa cosa dal punto di vista economico. C’è un danno economico da ripianare per l'azienda in conseguenza a questa sospensione.

Forse non si aspettava altro perché Report è un programma troppo scomodo

Come ha detto il CDR ieri, questo è il primo passo per chiuderlo proprio, Report. Di sicuro quelli che si avvantaggiano di questa chiusura sono politici, aziende, amministrazioni e tutto quello che è stato oggetto delle inchieste di Report in questa stagione, che non vedranno le repliche. Per fortuna, rispetto al passato, c'è un mondo che forse la politica sottovaluta, che è il web e RaiPlay. Quindi, fossi al posto di alcuni che erano appassionati, me le andrei a cercare lì queste famose inchieste che adesso sono state oscurate.

Se qualcuno dovesse chiedere conto di questa chiusura ad ogni modo si ritrova con una Commissione di vigilanza in tilt

Che sia in tilt ho dei miei dubbi. La Commissione di Vigilanza resta in carica fino a quando non c'è quella nuova. Dopo di che, la Commissione ha un gruppo di deputati dedicati a seguire quella cosa, ma non è che gli altri deputati che non stanno in Commissione di Vigilanza hanno meno potere. Cioè, se un deputato chiedesse conto di questa perdita economica, la RAI è tenuta a rispondere? Certo. Ed è tenuta a rispondere anche a te, alla tua intervista, anche al semplice cittadino che paga il canone. Sarebbe un'operazione di trasparenza giusta e dovuta. In altri tempi, sarebbe successo il finimondo.