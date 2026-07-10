Le lettere anonime sul cantiere Vittoria, il deputato di FdI e la mafia albanese erano un depistaggio? Abbiamo ricostruito la storia delle piste sul caso Ranucci e più di una cosa non torna

Altra pista, altra lettera anonima. Questa volta non arriva alla procura ma è l'unica che arriva alla redazione di Report, a novembre 2025, pochi giorni prima della messa in onda del servizio “Battaglia navale” e circa un mese dopo l'attentato. La missiva, anonima ma estremamente dettagliata anche questa, indica come possibile movente proprio quell'inchiesta, dedicata al cantiere navale Vittoria di Adria e a un presunto traffico d'armi gestito, secondo la lettera, dalla camorra. Il testo fa anche il nome di una figura chiave: “un deputato” della provincia di Caserta, collegato a famiglie camorristiche, che avrebbe fatto da “tramite tra gli esecutori e i mandanti” — questi ultimi individuati nel clan dei casalesi.

Il deputato in questione viene indicato in Gimmi Cangiano, parlamentare di Fratelli d'Italia il cui “feudo elettorale” è proprio San Marcellino, comune del casertano. Il collegamento emerge da una catena di relazioni economico-politiche ricostruita poi da Report nella puntata del 19 aprile 2026: la rete Het, riconducibile a Roberto Cavazzana (proprietario dei Cantieri Vittoria), avrebbe versato 3,3 milioni di euro alla società Pev, con sede a San Marcellino e di proprietà di Enrico Petrarca, politico locale sostenuto da Cangiano e parente diretto di Mario Coscione detto “'o Russo”, uomo vicino secondo gli inquirenti al boss Carmine Zagaria e figura di fiducia dei casalesi. Considerati i dettagli e il fatto che sia giunta alla redazione di Report prima della messa in onda del servizio, è improbabile che la lettera sia opera di un mitomane; è molto più verosimile che l'autore sia qualcuno già a conoscenza della questione del cantiere Vittoria.

Le indagini si concentrano così sottotraccia su camorra e casalesi, mentre giornali e opinionisti continuano a brancolare nel buio. Fino a quando, il 30 marzo 2026, Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose dà una svolta decisiva: “Si è parlato di una Panda nera, si è parlato di plastico: né uno né l'altro” dice. “La macchina usata dagli attentatori non è una Panda nera, l'esplosivo probabilmente è preso da una cava, e non era plastico. Ma la notizia importante che daremo stasera è che gli autori dell'attentato appartengono alla camorra, sono arrivati dalla Campania, non hanno usato una Panda nera ma un altro mezzo, e sono tornati in Campania dopo aver effettuato l'attentato”.

La notizia esplode. Gli esecutori si sentono messi alle strette, perdono lucidità e cominciano a parlare al telefono, senza sapere che gli inquirenti sono già da tempo sulle loro tracce. Il 24 marzo Antonio Passariello, membro del commando, chiede a Davide Netti, camorrista di livello appena uscito dal carcere, di cercare la notizia su Google: “Hai visto il fatto di Ranucci?”. Interviene anche Luca Amato, oggi indagato a piede libero: “Un piacere”, dice, e Passariello pronuncia una frase che gli investigatori considereranno centrale: “Una mano lava l'altra e due lavano la faccia”. Poco dopo precisa di non fare mai “regali”, perché quel tipo di lavori si esegue solo su commissione. La prova, secondo gli inquirenti, che la bomba non è stata un'iniziativa autonoma del gruppo, ma un incarico ricevuto da qualcun altro. Poi, guardando alla televisione il programma di Giletti, D'Avino, un altro membro del gruppo, parla dei dettagli dell'auto usata per l'attentato: “Auto nera… e quella mica era nera?”. Poi si rivolge alla fidanzata Marika De Filippis: “Che colore era? Marika, la 500… quando siamo andati a fare il fatto!”.

Netti, però, fiuta il pericolo. Teme che seguendo la pista Ranucci gli inquirenti finiscano per ficcare il naso nei loro affari. Così, alle 00:28 del 6 aprile, invia una mail alla Procura da un indirizzo criptato: “Vi do una mano a prendere quel deficiente che ha fatto quel casino fuori casa di Ranucci. Ranucci a noi non ha fatto niente e questi sono guai che non vogliamo. Me lo vendo perché ha lavorato per il clan Moccia senza avvisare i compagni”.

Grazie a quella mail gli inquirenti chiudono il cerchio attorno al commando. Emerge la logistica dell'attentato: sei giorni di sopralluoghi, una Fiat 500X noleggiata a Baiano e individuata sulla via Pontina, Passariello e Mutone che materialmente piazzano l'ordigno, D'Avino incaricato di procurarlo. Il 30 giugno scattano le misure cautelari. Ed emerge un dettaglio oggi cruciale, nelle intercettazioni il gruppo fa riferimento più volte alla necessità che gli inquirenti non risalgano a un misterioso “Corrado”.