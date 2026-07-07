Filippo Facci pesantissimo dopo la notizia delle indagini su Lavitola per la bomba a Ranucci: “Fortuna che non siamo Report, altrimenti...”

La notizia di Valter Lavitola indagato come mandante della bomba a Sigfrido Ranucci non se l'aspettava nessuno, nemmeno lo stesso Ranucci. In parte perché Valter Lavitola, dopo i guai giudiziari passati, era sparito dai radar negli ultimi tempi, in parte soprattutto perché Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci negli ultimi tempi erano diventato buoni amici. Di più, mangiavano alla stessa tavola, proprio al ristorante di Lavitola a Trastevere dove, dice Ranucci, andava a mangiare "almeno ogni due settimane". Un rapporto che, a quanto racconta lo stesso conduttore, era nato su basi professionali: Lavitola era stato prima oggetto di inchieste di Report, poi si era trasformato in una fonte importante per alcuni servizi del programma. Da un lato del tavolo il fiero giornalismo a schiena dritta, il giustizialismo antiberlusconiano, dall'altro uno che la fascinazione del Cavaliere l'ha subita fin troppo. A servire il cameriere che, secondo la Procura, sarebbe stato l'intermediario con il commando degli autori materiali. Ora sono tutti indagati a vario titolo dei reati di concorso nel tentato delitto di strage, detenzione, porto e impiego illegale di esplosivi, danneggiamento aggravato e minaccia aggravata, tutti contestati con l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci, raggiunto dal Corriere, non se ne capacita, proprio in virtù del loro rapporto personale, e diventa garantista. Lavitola "non poteva sapere quella sera quando sarei tornato a casa" dice, inoltre "lui non avrebbe mai voluto fare del male a me e alla mia famiglia" e non riesce a immaginare un movente.