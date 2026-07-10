Ma chi è Sigfrido Ranucci? Il moralizzatore o un giornalista alla Pecorelli?

C’è tutta una stampa, quella più di destra, che Ranucci lo vorrebbe morto e crocifisso. Un’altra, quella più a sinistra, che in quanto crocifisso lo descrive come il Gesù Cristo del giornalismo italiano, custode divino di ciò che è moralmente giusto e di quel che non lo è. Ma la verità è che, come al solito, è tutto sbagliato. Perché la verità sta nel mezzo e generalmente fa schifo, non piace ai bacchettoni che vivono nel mondo delle favole e che vedono tutto o nero o bianco. Il giornalista è un uomo che di mestiere rimesta nel torbido, che si muove in equilibrio sul crinale. Quello che fa le inchieste, quelle vere, parla con tutti, dal criminale al poliziotto corrotto fino al pentito, dal più santo dei preti e dei politici corrotti, al più schifoso agente segreto. Dietro l’apparenza di immacolato paladino della giustizia c’è sempre un uomo con un certo pelo sullo stomaco e savoir faire con il sesso femminile – un po’ alla 007 – che lo rende ancora più inviso ai suoi aguzzini per una ragione di natura. Il giornalista ha le sue fonti, i suoi metodi, il suo passato di segugio e di certo non viene a raccontarti la storiella della buona notte. L’attuale direttore di Report dietro a quella voce sottile, quella erre moscia, quel sorrisetto e la barba sfatta a cui nessuno darebbe un soldo, nasconde in verità un personaggio che per certi versi è una sorta di James Bond che tutti vorrebbero morto, fuori dalla Rai, licenziato, ridotto al silenzio e per cui, inaspettatamente, le donne provano una fascinazione irresistibile. Si vocifera, infatti, che Sigfrido Ranucci sia un discreto tombeur de femmes, ma ecco. Ridurlo a questo non fa onore alla sua storia di veterano del giornalismo. Da quasi quarant’anni a denti stretti, l’aspetto fisico e la capigliatura trascurati fa un mestiere infame senza guardare in faccia a nessuno e come un liquido prende la forma del contenitore-fonte che deve sondare per estrarne le notizie grezze, tendenzialmente grossi grumi purulenti e maleodoranti da vivisezionare e rendere appetibili ai telespettatori, gente assetata di sesso, soldi, sangue e uno schizzo di merda. Il caso del fosforo bianco a Fallujah ne è un esempio enorme. Uno scoop mondiale che portò a far mea culpa gli Stati Uniti stessi per aver commesso crimini di guerra sui civili in Iraq. Il giornalista perché serva a qualcosa, tendenzialmente, racconta lo schifo, trascura la famiglia per rincorrere quella verità che fa schifo e magari in rubrica ha numeri di boss della mala, politici corrotti, spacciatori, puttane, amanti, massoni, ex galeotti. Vedi Mino Pecorelli, che oltre ad essere un bravissimo giornalista era un farabutto, un cinico e un uomo potente al servizio della verità. Per i troppi segreti che sapeva qualcuno gli ha dovuto sparare in faccia, in bocca, quella bocca da chiudere, medaglia suprema dell’Icaro che è e sarà sempre il giornalista. Tornando alle rubriche con numeri scomodi… tutto fa brodo e non si sa mai, le notizie arrivano dai luoghi più inaspettati, ma la gente comune non lo capirà mai perché è “programmata” per puntare il dito. E il bello è che, poi, il giornalista non è molto diverso, ma non è che punta il dito. Ti aiuta a puntarlo, a prendere la mira. Sigfrido Ranucci ne è forse l’esempio più chiaro. Radice quadrata di un Pm, privo di tutele e di strumenti, che gode però della libertà del diritto di cronaca e che a volte con le sue scoperte ai pm e non solo qualche imbeccata l’ha data, poi ne parleremo, ma gli ha pure fatto ritrovare miliardi nascosti, come ad esempio la Pinacoteca di Tanzi nel caso del crac di Parlamalat. Un po’ come i poliziotti, per essere dei buoni agenti, i giornalisti devono pensare come i delinquenti per poterli stanare, devono sedurre, mantenere contatti e relazioni. Il caso della famosa “lobby gay” Tommaso Cerno l’ha tirato fuori ai danni di Ranucci da una chat di Maria Rosaria Boccia con Ranucci, suo amico. Chatti con l’ex amante dell’ex ministro Sangiuliano? E allora sei un seduttore – che male ci sia poi, boh – un manipolatore e un fedifrago. Sarà pure voyeurismo del presente, come avrebbe detto Stevenson, ma è tutto un grande romanzo.