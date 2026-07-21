Questa Ferrari in Ungheria può spaccare e battere la Mercedes? “La SF-26 sarà forte e abbiamo novità in cantiere”

Sfortunatamente, però, è altro tempo perso che alla fine gli ha impedito di lottare per il podio. In generale non è stato il weekend che sperava, complici i limiti di una SF-26 comunque sorprendente: a mancare è stata un po’ di incisività, la stessa che spera di ritrovare a Budapest. Perché se Ferrari in Belgio ci arrivava pronta a difendersi, consapevole di quanto i lunghi rettilinei avrebbero messo in difficoltà la monoposto, in Ungheria sembrerebbe poter attaccare.

Nel paddock si parla addirittura di fine settimana da favoriti, visto il layout che si sposa alla perfezione con la SF-26: tante curve lente, dove il telaio conta un po’ di più del motore, le condizioni ideali per Ferrari in questo 2026. Una posizione confermata anche dallo stesso Hamilton che, però, ha posto una condizione cruciale: “Penso che questa macchina sarà forte in Ungheria se troveremo un assetto ideale e non commetteremo errori. Solo allora penso che potremo arrivare dove meritiamo”, aveva raccontato a Sky Sport F1.

Poi, qualche minuto più tardi, ai colleghi inglesi svela come Ferrari approccerà il weekend con anche qualche novità, con un solo obiettivo: avvicinare la Mercedes. “È davvero fantastico vedere le prestazioni che stiamo ottenendo, stiamo migliorando costantemente la vettura”, ha aggiunto a Sky Sports. “Penso che abbiamo altre novità in cantiere per cercare di colmare quel divario”. Novità che, secondo i colleghi di AutoRacer, vedrebbero sulla SF-26 una versione dell’ala Macarena.