Il sabato horror di Lewis Hamilton in Ungheria, con tanto di penalità per “colpa” del muretto Ferrari: “Non sono riuscito a dare il massimo”. Anche peggio va a Kimi Antonelli

La Ferrari chiude male il sabato dell’Hungaroring. Questione di centesimi — dodici millesimi, per la precisione — gli stessi che hanno separato Hamilton da Norris allo scadere del Q3. Il campione del mondo in carica e la McLaren gli hanno sfilato all’ultimo la pole position, piazzando il colpo nel momento decisivo. E la delusione è palpabile già all’arrivo in parco chiuso, con Sir Lewis anche consapevole di andare incontro a una possibile penalità per impeding dopo aver ostacolato Oscar Piastri, che senza sconti è arrivata.

Partirà quinto, con Leclerc a ereditarne la prima fila accanto a Norris. Non il sabato che squadra e pilota speravano, dopo un inizio di fine settimana a fuoco che aveva reso Hamilton il favorito numero uno per la pole secondo gran parte degli addetti ai lavori. Ma in Q3 è cambiato tutto e alla fine ci si deve accontentare.