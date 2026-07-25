Prima il vento, poi l’asfalto che si sgretola: quello dell’Ungheria sarà il GP delle variabili impazzite (che piacciono a Ferrari)?

Il risultato è che la power unit può reagire in modo diverso da un giro all’altro, rendendo la vettura meno prevedibile. Un fenomeno difficile da simulare, perché direzione e intensità del vento cambiano continuamente nell’arco della giornata. Per questo, i team che stanno ancora cercando di capire fino in fondo il funzionamento dei nuovi motori, come Mercedes, potrebbero incontrare qualche difficoltà in più.

Poi c’è un altro problema, quello dell’asfalto. E qui a scagliarsi con più forza è stato George Russell, al termine delle FP2 di venerdì che lo hanno visto chiudere quinto, alle spalle delle due Ferrari di Hamilton e Leclerc e a Norris e Verstappen. Parlando con i media in circuito, il pilota Mercedes non ha usato mezze misure: “Il grip in pista sembrava un po’ strano, c’era vento e molta polvere, era molto difficile trovare l’equilibrio”.

Poi è andato oltre, puntando il dito contro i lavori di ristrutturazione fatti sulla pista durante l’ultimo anno: “È un peccato perché Budapest è uno dei circuiti più divertenti su cui correre. Hanno rifatto un terzo della pista e purtroppo hanno fatto un pessimo lavoro. È davvero sconnessa, avete visto anche voi che un sacco di piloti sono arrivati al bloccaggio dell’anteriore in curva 1. La pista si sta sgretolando nell’ultima curva, quindi ci sono piloti che guidano praticamente a centro curva e non riescono ad arrivare alla corda, il che è davvero strano”.