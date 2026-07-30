Un’estate sprecata a godere dei bei culi delle donne in spiaggia e a fare i maschi alfa. Una risposta noiosa, lo so, a tutti i culocronisti d’Italia

Dal momento che, in effetti, ad auspicare - cito - “la liberazione da questo giornalismo becero e senza dignità che ci portiamo appresso dal primo governo Berlusconi”, non è tanto la redazione quanto una persona specifica, e dal momento che quella persona, nella fattispecie, sono io, che non ho scelto di fretta il termine “anticulturale” per riferirmi alla tendenza a considerare di valore il discorso sui culi, che ha pure la sua dignità altrove, per esempio in una poesia di Carlos Drummond de Andrade (va da sé, del lontano ’78); insomma, dal momento che qualcosa da dire ce l’ho, convinto di avere persino qualche ragione dalla mia, mi trovo a scrivere non tanto di culi, ma dello scrivere di culi dei miei colleghi sì. Partendo da una premessa che mi fa sorridere, perché questo articolo, che è un invito al buongusto, e che dunque dovrebbe essere letto come un articolo conservatore, esporrà come primo argomento un’obiezione progressista ai tanti culologi e culocronisti, non da ultimo a chi intende l’estate come una stagione per “godere dei bei culi delle donne in spiaggia”. Da qui, appunto, il primo argomento: è già abbastanza indicativa la scelta di scrivere non dei culi, né dei bei culi, ma solo dei bei culi delle donne.

Questa selettività, lungi dall’essere trasgressiva, è platealmente retrograda, e forse sbaglio sostenendo sia un retaggio del modello televisivo berlusconiano, dal momento che la trasgressione sessuale era realmente trasgressiva negli anni Cinquanta e Sessanta, non oggi. Retrogrado, non solo perché, appunto, chi ne scrive guarda il didietro delle donne, ma perché si limita a guardare solo quello. Neanche libertino fino in fondo, neanche colto dal sacro fuoco bisessuale che, per esempio, ha riempito molti dei romanzi di Gore Vidal (anche qui, già a partire dagli Anni Cinquanta). Tolte le sofisticatezze letterarie e la genialità provocatrice, finanche politica, di chi i culi li esaltava settant’anni fa, resta il piacere allo stato puro, post-prodotto in articolo o altro genere di testo gusto per razionalizzare una prurigine tale a quale a quella di chi appendeva nelle officine i calendari con le donne nude. Con la differenza che un meccanico ha tutto il diritto di contare i giorni che passano osservando i culi delle donne libere di farsi fotografare come vogliono, visto che al massimo devono aggiustarti l’auto, certo non si occupano di “aggiustare”, quotidianamente, l’informazione.