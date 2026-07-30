Un’estate per godere dei bei culi delle donne in spiaggia, con le patch e tutto il resto

Invece il giornalismo funziona come qualsiasi altro mestiere al mondo: per provare a dargli una dignità basta volerlo. Così, nell’intento di costruire un cavallo di troia con la sabbia molliccia e qualche bastoncino in riva al mare, ci siamo resi conto che le ragazze di oggi farebbero impallidire quelle del Miss B Side 2016: sessioni forsennate in palestra, oli, creme, operazioni in Turchia e persino, in effetti, patch per le natiche “dai segreti della skincare coreana” vendute in un negozio di detersivi. Per quanto l’ossessione per i culi delle donne sia al suo apice per entrambi i sessi e oggi vadano gli shorts con l’ultima parte di chiappa scoperta, ammettere una certa sensibilità a riguardo è da retrogradi, maschilisti, finanche berlusconiani.



Temptation Island sì, culi in spiaggia no. Nein, niet. Ma è un vero peccato, perché di culi flaccidi ce ne sono sempre di meno in giro e il bagnasciuga dell’adriatico è diventato una distesa di chiappe brune baciate dal sole di luglio, un piccolo trionfo della società dell’apparire, un regalo al proletariato di cui però è diventato scomodo parlare. Come vincere al Superenalotto e non poterlo dire a nessuno.



Nel frattempo ci troviamo ad annaspare in un mondo che si riflette negli attori di brutti telefilm appena usciti dallo sbancamento dentale, piallati dal Botox e il filler e le luci e il trucco senza più espressioni o personalità, questo perché evidentemente le agenzie di casting si sono scordate che il gorgonzola è buono perché puzza: una società che ci impone di essere perfetti ma di non farne parola è una società crudele.



E poi c’è la geopolitica di cui bisogna occuparsi al più presto perché il tono intellettuale viene prima di quello muscolare, portando via quanto d’interessante ci sia in natura alla ricerca di un forsennato autoerotismo davanti allo specchio. Oggi parlare di culi in spiaggia qualifica lo zotico, è roba da animali, bestie che si annusano perché odorano, roba così. E invece viva i culi in spiaggia, gli shorts, l’estate al mare e pure in famiglia. L’etnologo Desmond Morris scrisse un celebre saggio, Lo Scimpanzé Nudo, in cui sostanzialmente sosteneva che i seni fossero cresciuti alle donne per facilitare l’uomo nel momento in cui l’essere umano passò da quadrupede a bipede perché il maschio, disorientato, non trovava più il suo punto di riferimento per un approccio sessuale. Evidentemente i nostri antenati non andavano spesso al mare, tantomeno in riviera.



Fatevi un regalo, compratevi un paio di patch per le natiche. Rinfrescanti, esfolianti. Per voi o per i vostri cari, per i vostri avi. Costano tre euro e novanta. Online si trovano da Meloni Store.