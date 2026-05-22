La Turchia sfrutta la Flottilla come strumento di guerra ibrida. Sapete qual è l'obiettivo di Erdogan? Indebolire Netanyahu (per evitare un conflitto con Israele)

Gli oltre 400 attivisti della Global Sumud Flottilla, fermati da Israele nelle acque internazionali e trattenuti nel famigerato carcere di Ketziot, sono stati finalmente rilasciati. Mentre tutti si concentravano sul durissimo trattamento riservato loro dall'esercito israeliano, sui video che immortalavano il ministro della Sicurezza Nazionale di Tel Aviv denigrarli e sulle denunce di percosse e abusi, pochi hanno fatto caso a un paio di particolari emblematici. La maggior parte dei membri della Flottilla sono infatti ripartiti dall'aeroporto Ramon di Elat a bordo di tre voli della Turkish Airlines con destinazione Istanbul. Perché proprio in Turchia? Si tratta di una scelta niente affatto casuale, ma che anzi evidenzia il ruolo primario che sta giocando Ankara all'interno di questa delicatissima vicenda. Molti dei partecipanti all'iniziativa erano cittadini turchi e la spedizione, tanto l'ultima quanto le precedenti, avevano un forte supporto politico turco. La stessa agenzia turca Anadolu lo scorso aprile scriveva un articolo intitolato: “La delegazione turca svolge un ruolo chiave nella missione primaverile 2026 della Global Sumud Flotilla”. Leggendo il pezzo scopriamo da tale Fatih Varol, membro del consiglio di amministrazione della Global Sumud Flotilla, che la delegazione turca è tra le componenti più importanti dell'iniziativa. Il motivo? “La Turchia ha profondi legami storici con la Palestina. Come popolo, sentiamo la tragedia che si sta consumando a Gaza in modo molto più profondo. A questo proposito, sia il sostegno pubblico in Turchia sia l'appoggio delle organizzazioni della società civile turca sono molto forti”, ha affermato ancora Varol.