A Marco Melandri non passa l’inca*zatura: “Liberty Media ha usato Bezzecchi per spiegarci che non sarà più sport. Marc Marquez? Un problema enorme”

Per Melandri, non s’è abbastanza tenuto conto dello stato emotivo di un Marco Bezzecchi che comunque aveva appena commesso un errore e che, suo malgrado, stava pure prendendo coscienza di quanto Marc Marquez, adesso, sia tornato davvero, cambiando scenari e prospettive. Insomma, anche il motore, adesso, rischia d’essere un tema. “Magari quel giorno sull’Aprilia c’era un motore anche nuovo – dice ancora Melandri - e quindi, quando butti via un motore su 7 per 22 gare, non dico che il mondiale è perso matematicamente, ma hai una grossa probabilità perché vuol dire usare un ottavo motore, partire dai box, quindi molto dopo il penultimo. E ci sta una reazione così. E’ sbagliata ma ci sta, perché chi è che non l’avrebbe avuta nella stesa situazione di Bezzecchi? Potevano multarlo, magari con una cifra astronomica, ma fermarlo per una gara intera è stato molto peggio del gesto che si è andati a punire. Se ci pensi, quando si gioca a calcetto, a padel tra amici, la gente si mette per un istante le mani addosso per delle partitine stupide. E quindi sono tutti i moralisti finti quelli che dicono che una roba così non si deve fare.. Io a Bezzecchi lo capisco, ha sbagliato, ma lo capisco. E non puoi condannarlo così pesantemente. Tra l’altro si manca di rispetto anche a Aprilia: fermare un pilota una domenica significa prendere in giro anche il meccanico che magari su quella moto c’ha lavorato proprio per renderla perfetta per la corsa”.

Melandri, poi, torna a insistere su un punto: adesso è tornato Marc Marquez. E è qualcosa che ha pesato, nello stato d'animo di un Bezzecchi che è stato lì, ha vinto quasi sempre, è andato sempre, è stato bravo, e adesso capisce che quello pericoloso è arrivato e ci sarà da ricominciare tutto da capo perché il vantaggio accumulato, con uno che si chiama Marc Marquez in circolazione, è praticamente nullo. “Marc è uno che fa male anche con il solo esserci – dice ancora Melandri - Adesso è tornato. Io prima dell'intervento dissi: Marquez o torna quello del 2025 o secondo me ha finito. È tornato. E è tornato incazzato più che mai perché ha capito che lui è ancora il più forte. Mancano tante gare e lui è maestro nell'interpretarle tutti, quindi sa che tutti hanno paura di lui. E’ dietro in campionato, non ha nulla da perdere e sarà tosta, sarà dura riuscire a batterlo. Quest’anno, ma pure il prossimo con le nuove moto. Perché secondo me l'unico vero cambiamento saranno le gomme. Gli abbassatori, l'aerodinamica, sono tutti cambiamenti pressoché minimi. Invece interpretare le gomme sarà difficile, anche perché si gira poco”.