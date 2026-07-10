Delitto di Garlasco: la perizia Testi è davvero insuperabile? Leggetevi l’analisi di Marco Strano e guardatevi il video for dummies della Bilancia

La condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi viene da anni definita blindata e impossibile da superare, proprio a causa della cosiddetta perizia Testi eseguita nel 2014 dai professori Bitelli e Vittuari e dal dottor Testi. Questo elaborato ha stabilito che Stasi avrebbe necessariamente dovuto calpestare il sangue della vittima, trasferendone tracce sulle suole e sui tappetini della sua Golf. Ma le cose stanno davvero così? Mentre il professor Francesco Maria Galassi suggerisce che la consulenza Cattaneo “potrebbe bastare” per una revisione del processo, il canale La Bilancia in Discussione ha diffuso un video for dummies – basato sugli approfondimenti di un team dotato di una solida preparazione scientifica e di una vasta esperienza nell'analisi di materiali giuridici e tecnico-scientifici fornito da un ingegnere specializzato in tecnologie industriali – che mette ben più di qualche dubbio questa insormontabile certezza. A fargli eco c'è l'analisi critica dello psicologo e criminologo Marco Strano per il Crime-Lab, che evidenzia precisi vizi metodologici ed errori sistematici.