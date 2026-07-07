Delitto di Garlasco: ma che fa la Procura di Pavia? Leggetevi lo spiegone for dummies del professor Galassi (per chi non vuole capire)

La rottura rispetto al passato non è una questione di centimetri di faldoni accumulati negli armadi o di quante fatture siano state staccate per i consulenti di turno. Quello che dà fastidio, che scarta di lato rispetto alle indagini tradizionali a cui siamo pigramente abituati, “è soprattutto il metodo”. Non siamo davanti al solito copione poliziesco (pagato a carissimo prezzo da un certo Alberto Stasi) dove si sceglie un sospettato ideale e si fa di tutto per piegare la realtà fino a farcela entrare, ignorando quello che disturba il teorema. L'inchiesta di Pavia adotta “un approccio che richiama molto più l’epistemologia della scienza che la tradizionale costruzione di un’indagine orientata verso una conclusione ipotizzata”. Per quasi due decenni il caso di Chiara Poggi è rimasto prigioniero di “una ricostruzione ormai consolidata, nella quale ogni nuovo elemento tendeva inevitabilmente a essere letto come conferma o semplice integrazione di una teoria già esistente”. Un eterno ritorno dell'uguale che ha solo prodotto nebbia fitta.

Napoleone e Civardi, anche se Galassi è troppo elegante per dirlo in maniera così esplicita, hanno fatto saltare il banco. Hanno deciso di “sospendere, almeno sul piano metodologico, ogni conclusione precostituita e ricostruire il problema partendo dai dati”. Roba da scienziati più che da cacciatori di streghe. La domanda di fondo si ripulisce da ogni scoria politica o morale e non è più il classico “chi dobbiamo dimostrare essere il responsabile?”, ma diventa “quale modello dei fatti riesce a spiegare simultaneamente tutti gli elementi disponibili senza forzare nessuno di essi?” C'è il fantasma di Karl Popper tra le carte di Pavia, il criterio della falsificabilità applicato alle tracce biologiche e alle impronte. Un'ipotesi è solida solo se resiste ai tentativi sistematici di smentita. E basta!