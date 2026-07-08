Ferdico dice tutto: “Boiocchi lo volevo sparare in faccia, Beretta doveva morire in strada, le famiglie Idà ed Emanuele sapevano degli omicidi e mi proteggevano”. Sput*ana Norrito e invita il padre di sua moglie a pentirsi: “Fai la cosa giusta”

Il triumvirato nasce così. La prima cosa da fare è mettere in un angolino gli Hammer di Mimmo Bosa, che si erano fatti avanti. Poi serve mettere ordine nella spartizione dei guadagni: Ferdico e Totò sanno che il merchandising di curva Nord vale tanto, Beretta ha fatto un grande lavoro. Quello tra i nuovi capi è un “patto sacro”, dice Ferdico: tutto deve essere diviso equamente. Ma il sospetto è che Andrea tenga una parte per sé. Qualche volta l’idea di ucciderlo era balenata, ma niente di serio. Beretta serviva alla curva, aveva carisma, era rispettato, e poi Marco gli aveva voluto bene. Così per un anno il pensiero circola ma non viene messo a terra. Solo a questo punto Beretta, finora praticamente immobile sulla sua sedia in carcere, si rivolge a qualcuno lì con lui, disegna delle righe con le dita sul tavolo, come se volesse sottolineare ciò che dice dall’inizio, e cioè che in quell’estate lui stava rischiando di essere sdraiato. “Ero timoroso del fatto che i Bellocco pensassero che io stavo con Beretta e che mi intascassi dei soldi alle spalle di Totò”, aggiunge Ferdico. La prova definitiva sarebbe stata un altro omicidio: a settembre 2024 pensa davvero di uccidere Beretta. Ne parla con Bellebuono, il tossico sempre a disposizione, ma opta per Giuseppe “Pinna” Boerio. Le due armi erano: una 38 che Marco ha già per difesa personale e una 7.65 fornita dagli stessi Bellocco. Chiede una consulenza anche a Norrito: Pinna doveva sparare in mezzo alla strada, fuori da un ristorante. Norrito serve per tenere monitorata la società: è amico di Claudio Sala, lo Slo dell’Inter, lui può aggiornare gli ultras sullo stato delle indagini in corso. Il vero problema, però, è che Beretta sembra sapere qualcosa: va in piscina con Ferdico e Bellocco con “la faccia di vetro”, sempre nervoso, qualcosa chiaramente non va in lui. Da come si muove ipotizza che Andrea sia armato: “Così ci fa lui a noi”. Con Pinna quindi decidono di agire. Il 4 settembre, mentre Antonio viene ucciso a coltellate, Marco sta prendendo la 7.65 con silenziatore che Totò aveva preso da suo fratello (e che Pinna riconsegna ai Bellocco per mezzo di un’altra persona): solo dopo scopre che a parlare è stato D’Alessandro, il tossico che ha sempre considerato un fratello nonostante i danni. Troppo instabile, Bellebuono, dopo Beretta sarebbe toccato a lui. “Se non è morto è perché non ho avuto la conferma”. “Dopo il derby del pareggio di Gabbia al novantaseiesimo avevo pianificato di portarlo a Ponte di legno in montagna, ucciderlo e seppellirlo. Mio padre mi ha frenato”.