Caso ultras e Why Event, Fedez scatenato: “Sono una persona di mer*a, e quindi?”. E Giletti risponde su Lucci e amici. Ma i legami tra Filippo Monardo e la curva Nord? Una fonte a Lo Stato delle cose: “Logica mafiosa. Si vantavano…”

Da Milano alla Calabria, a Sorianello e Soriano Calabro, e poi di nuovo a Milano. Il mondo scoperchiato dall’inchiesta Doppia Curva va capito tenendo conto di questa doppia direzione. Antonio Bellocco era salito in Lombardia per prendere il controllo della curva Nord. Riesce a farlo anche grazie ai contatti che gli presentano Marco Ferdico. Ci sono poi nomi più marginali in questa storia, ma che forse troveranno una collocazione all’interno del mosaico: Alfonso Cuturello, per esempio, imparentato coi Mancuso, è uno dei primi ad arrivare fuori dalla palestra Testudo di Cernusco sul naviglio, quando Andrea Beretta uccide Bellocco con ventuno coltellate. Di lui parleremo ancora. Berro nelle sue confessioni ricorda che a portare Totò su a Milano sono stati due uomini calabresi: Giuseppe Idà e Vincenzo Monardo. Probabilmente Ferdico li ha conosciuti quando è sceso a Soriano per giocare nella squadra locale. Il presidente è Giovanni Monardo. Questo cognome torna anche nelle carte dell’ultima ordinanza della Procura che ha portato all’arresto di sette persone. C’è anche Filippo Monardo, il fratello di Giovanni, tra questi. Ex consigliere comunale di Sorianello (si è dimesso a febbraio del 2025), imprenditore attivo nel settore dolciario, vicinissimo a Bellocco. In un’intercettazione dice: “Quel ragazzo (Totò appunto, ndr) l’ho cresciuto io”. Ma chi è davvero Monardo? Enrico Lupino de Lo Stato delle cose era andato a Sorianello mesi fa, a gennaio. Il sindaco Sergio Cannatelli disse di non saper niente dei presunti legami di Filippo con la cosca di Rosarno. Monardo non si trova, è un fantasma. Poco tempo dopo arriva la notizia: Filippo Monardo si è dimesso. La motivazione ufficiale è che il lavoro gli impediva di svolgere al meglio il suo incarico in comune. Beretta ha raccontato che la Nord comprava prodotti dall’azienda di suo fratello, Domenico, per poi venderli in Curva. Lupino va proprio lì: nessuna risposta, nessuno parla. “Domenico non c’è”. Ma proprio i dolci, secondo una fonte intervenuta a Lo Stato delle cose, sarebbero un indizio da seguire per capire dove arrivavano i tentacoli della famiglia Monardo.