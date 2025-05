Caso ultras, la Procura ora va dritta in Calabria e punta l'Inter: sette arresti. Siamo arrivati ai pezzi grossi dell'inchiesta Doppia Curva? E Bellocco voleva Zanetti a un evento. Ecco tutto quello che è emerso

Sette nuovi arresti - cinque in carcere e due ai domiciliari - sono stati eseguiti questa mattina nell'ambito della maxi inchiesta sulle curve di San Siro. L'operazione, coordinata dai pubblici ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia Paolo Storari e Sara Ombra, rappresenta un ulteriore filone dell'indagine che lo scorso settembre aveva già portato a un'ondata di misure cautelari nei confronti dei vertici ultrà di Inter e Milan. Il Gip di Milano Domenico Santoro ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare con la quale è stato disposto il carcere per Francesco Intagliata, ultrà interista già coinvolto nel blitz di settembre, e per Filippo Monardo, Giuseppe Orecchio, Davide Scarfone e Domenico Sità. Ai domiciliari sono invece finiti Mauro Russo e Carmelo Montalto. Le accuse comprendono usura, estorsione e emissione di false fatture. Per alcuni dei reati è stata contestata l'aggravante della finalità mafiosa per aver agevolato la cosca della famiglia Bellocco. Secondo quanto emerge dall'ordinanza, il clan dei Bellocco, e in particolare Antonio, ucciso il 4 settembre scorso da Andrea Beretta, avrebbe prestato quasi 393.000 euro a tassi usurari che raggiungevano il 365% a un imprenditore comasco attivo nel settore delle trasmissioni televisive. L'ordinanza menziona anche presunti rapporti tra “esponenti di spicco del direttivo della curva Nord”, tra cui figurava lo stesso Bellocco, e l’Inter. In particolare, dagli atti emerge che Bellocco si sarebbe mosso affinché il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti presenziasse a un evento legato all'attività imprenditoriale di Davide Scarfone, oggi finito in carcere e considerato dagli inquirenti vicino a Totò. Scarfone tra le altre cose avrebbe velatamente minacciato un imprenditore: “Quando pensi di rientrare? I soldi di Antonio erano i miei”. Tra i reati contestati figura anche l’estorsione ai danni di Gherardo Zaccagni, gestore dei parcheggi nei pressi dello stadio Meazza. Secondo l'accusa, Mauro Russo (ex socio di Paolo Maldini e Christian Vieri, nessuno dei due è indagato) avrebbe, insieme ad Andrea Beretta, Giuseppe Caminiti e inizialmente anche con Vittorio Boiocchi, estorto circa 4.000 euro mensili per due anni, per un totale di circa 60.000 euro, al fine di garantire una “tranquillità ambientale” nella gestione dei parcheggi. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un sistema di fatturazioni per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione dell'Iva, contestazione originariamente attribuita anche ad Antonio Bellocco prima della sua morte. Questo per quanto riguarda gli arresti di oggi lunedì 5 maggio. Alcuni dei nomi contenuti delle carte erano già emersi in altre fasi dell’inchiesta.