Caso Gintoneria, chi era il vero gestore del locale di Lacerenza (e Stefania Nobile)? E cosa c'entrano Fedez, Emis Killa e Lazza con ultras e ‘ndrangheta? Le questioni aperte da Giletti a “Lo Stato delle cose” (Rai 3)…

Leone XIV è il primo papa americano: come gestirà le possibili tensioni con la linea di Donald Trump? Sarà davvero il continuatore di ciò che ha iniziato Bergoglio? Se ne parlerà anche a Lo Stato delle cose su Rai 3. Massimo Giletti, come ogni lunedì, va in onda 21.20. L'apertura della puntata sarà affidata ad Alan Friedman e Augusto Minzolini, che esamineranno la scelta e la storia del nuovo Vicario. In vista dei referendum dell'8 e 9 giugno, torna anche in primo piano il tema del lavoro. Su questo si confronteranno Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia, e Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico. In particolare, l'obiettivo è analizzare le cause strutturali del fenomeno del lavoro povero, esplorare le politiche di contrasto e avanzare proposte concrete per garantire salari dignitosi e diritti ai lavoratori italiani. Su Rai 3 si parlerà di un fatto di cronaca: quello che riguarda una donna sopravvissuta a un'aggressione di un ex collega che ha tentato di ucciderla dandole fuoco. Nonostante l'esistenza di una legge regionale siciliana che prevede il reinserimento lavorativo per le vittime di violenza di genere, la donna risulta ancora priva di occupazione. Il servizio cercherà di far luce sulle ragioni di questa ingiustizia, indagando sulle responsabilità delle istituzioni. Tornano in studio anche Vladimir Luxuria e Francesco Storace, la rossa e il nero, per discutere sul tema dell'immigrazione, partendo anche qui dalle prime parole di Leone Xiv. Poi, Massimo Giletti e gli inviati di Rai 3 proseguono le inchieste sugli ultras di San Siro e la Gintoneria.