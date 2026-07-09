Ferdico accusa Davide Cancelli degli Irriducibili: “Aveva capito tutto”. Siamo andati nel suo negozio di tatuaggi a intervistarlo: “Marco non è un uomo, si confonde. E spero di rincontrarlo”

Rimane però il tema tirato fuori da Marco in aula: la fattura del furgone noleggiato per l’omicidio. Insisto. Mi dice che tutti noleggiavano i mezzi dal “Duchino” (il figlio del Duca, un compagno di Cancelli negli Irriducibili) per le trasferte: “Marco poi racconta di questa telefonata fatta tra l’omicidio di Totò e il 30 settembre, il giorno del suo arresto, ma non è possibile: io sicuramente avevo il cellulare sotto controllo, lui pure. Come mai allora non c’è traccia di questa telefonata? Sta confondendo le cose, probabilmente era poco lucido”, mi guarda e sorride ancora mentre lo dice. Torno indietro nel tempo: davvero voi non sapevate che erano stati Ferdico e Bellocco a uccidere Boiocchi? Quando è arrivato Bellocco non avete collegato le cose? “No, non avevamo capito. Vittorio aveva una vita piena, e per amicizia noi con lui parlavamo solo di cose inerenti al mondo ultras. Si sta parlando di un uomo che aveva un valore e non un prezzo. E quando ci hanno chiesto di togliere lo striscione noi non ci siamo stati. E poi il nostro gruppo non aveva interesse a stare nel business della curva. Noi abbiamo altri valori, altre priorità. Anche durante gli interrogatori i magistrati hanno ammesso di averci messo due anni a capire che eravamo mossi da una vera mentalità ultras e di militanza. Io tolgo i soldi alle mie due figlie per pagare le trasferte a chi non se lo può permettere. Io non andrei mai da uno dei nostri a dirgli: guarda, il biglietto costa 40 euro ma te lo vendo a 400. Loro invece facevano queste cose”. Ferdico racconta anche che in una trasferta del 2023, a Monza, dove c'era anche Bellocco, gli Irriducibili provano a rientrare in curva ma che fu proprio Bellocco a rispondere: avete visto quello che è successo a Boiocchi? Può succedere anche a voi. Il riferimento è chiaro, come avete fatto a non capire? “Non è andata così, non è andata così. Non abbiamo mai elemosinato il rientro e se avessimo saputo, credimi, non ci sarebbero stati rapporti distesi”. Fatto sta che per più di un anno i rapporti tra Irriducibili e nuovo direttivo proseguono. Ferdico frequenta anche il negozio di Cancelli. Con Bellocco, piano piano, nasce un buon rapporto. “È vero, però piano piano queste cose sono andate a morire: avevamo capito la cifra di quelle persone con le quali si accompagnava Antonio, e ora l’ha capito tutto il mondo”. Sorride.