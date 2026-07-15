Contro la politica: lo sfascio culturale di destra e sinistra, che affossano l’emendamento sulle preferenze (per fare dispetto a Meloni e tenersi la poltrona)

Una cosa è certa, ieri alla Camera a far saltare il banco è stata la politica, tutta la politica. Ha ragione Giorgia Meloni quando dice che ha vinto di nuovo “la palude”, perché di questo si tratta, di un gioco infame e sostanzialmente autoconservativo, di caste che, a conti fatti, preferiscono bocciare un emendamento che avrebbe dovuto mettere d’accordo tutti.

Allora, premessa: questa riforma della legge elettorale (che poi non è manco una riforma della legge elettorale ma vabbè, ne riparleremo) ha tantissimi difetti, è confusionaria e va discussa moltissimo, in ogni suo aspetto. Ci sono tanti problemi nel testo, e pure molti nei partiti che la sostengono, ma bisognerebbe provare a ragionare nel merito quando si tratta di questioni tanto delicate. Come avremmo dovuto fare (e non abbiamo fatto) con la riforma della giustizia, affossata con un voto politico anti-Meloni.

Bene, fatta la premessa, le preferenze avrebbero davvero dovuto mettere d’accordo tutti. I partiti di sinistra, che dovrebbero essere quelli vicini al popolo e invece, votando contro, difendono il sistema delle liste bloccate (e cioè dei nominati all’interno del Partito).

Il Movimento 5 Stelle, che dai tempi della piattaforma Rousseau l’ha menata ogni giorno con la democrazia diretta e ora, invece di auspicare che i propri deputati vengano scelti dagli elettori, ha votato contro per mero tribalismo politico, per fare dispetto alla Meloni.

Tutti avrebbero dovuto e potuto fare un passo nella direzione delle preferenze. Anche perché uno dei problemi più grandi in Italia è l’astensionismo, il fatto che la gente non vada più a votare, convinta che nulla cambierà e soprattutto che a vincere siano sempre gli stessi, i soliti sopravvissuti nel Partito.