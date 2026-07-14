NESSUNO LO DICE, MA RANUCCI SI STA RIVELANDO UNO DEI PIÙ GRANDI TROMBATORI DI ROMA. E la pista sentimentale è tutt'altro che scartata...

Morbosi pettegolezzi certo, ma che letti attraverso la lente della pista sentimentale assumono tutt'altro valore. Niente sottotrame politiche orchestrate da qualche potente straniero, niente mafie, inchieste, armi e cantieri, niente di criminale nel senso più stretto del termine. Dietro la bomba potrebbe esserci qualcosa di molto più intimo: amori, gelosie, rancori personali. Secondo quanto ricostruito da La Verità, il rapporto tra il conduttore di Report e la sua compagna sarebbe stato “a tratti burrascoso”, al punto che dopo l'attentato Ranucci avrebbe smesso di risponderle, e questo dettaglio avrebbe inizialmente orientato gli investigatori verso l'ipotesi di una vendetta privata della donna. La compagna, sempre secondo questa ricostruzione, si sarebbe più volte sfogata via messaggio proprio con Lavitola per il comportamento del conduttore, che esitava a tagliare i ponti con la moglie. Un dettaglio che spiegherebbe così in parte la tesi investigativa che vedrebbe l'amico Lavitola come presunto mandante del fatto.

C'è poi un dettaglio che aggiunge un tassello ulteriore. Massimo Giletti in un'analisi pubblicata sui suoi canali social si chiede: chi sapeva, quella sera del 16 ottobre, che Sigfrido Ranucci si sarebbe fermato proprio nella sua casa di Pomezia? Non è un'abitudine fissa del conduttore, spesso fuori casa per lavoro o altri impegni. Eppure il commando, partito da Avella, in provincia di Avellino, ha percorso centinaia di chilometri arrivando “a colpo sicuro”. Qualcuno, secondo questa ricostruzione, deve aver fornito l'informazione giusta al momento giusto. Chi ha tradito Ranucci? E soprattutto chi poteva sapere? Una domanda che porta direttamente alla sua cerchia più intima e ristretta.

Molto diranno i device sequestrati a Valter Lavitola il 4 luglio scorso: tre cellulari e due pendrive, ora al vaglio dei carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e Frascati. È da quel materiale che, secondo gli inquirenti, potrebbero emergere chat e messaggi utili a chiarire il perimetro dei rapporti personali attorno all'attentato, compresi, eventualmente, gli sfoghi della compagna di Ranucci di cui si è detto sopra.

La pista sentimentale esiste, però c'è anche da dire che presenta diversi punti deboli. Il primo riguarda l'ordigno: conteneva gelatina da cava e nitroglicerina, un materiale che rimanda a una filiera criminale organizzata più che a un gesto impulsivo dettato dalla gelosia. In secondo luogo, la pista sentimentale non trova alcuna corrispondenza con il misterioso 'Corrado', il nome che secondo le intercettazioni del commando non sarebbe dovuto arrivare agli investigatori. Infine, affidare l'esecuzione a criminali di piccolo cabotaggio campani appare comunque un'operazione sproporzionata per un movente passionale: se davvero dietro l'attentato ci fosse stata soltanto una storia d'amore finita male, difficilmente si sarebbe arrivati a un movimento criminale così strutturato, con soldi, schede telefoniche e assistenza per la fuga all'estero.

Lungi da noi frugare fra le lenzuola di Ranucci, ma la domanda è: e se avesse rischiato di saltare in aria non per segreti di Stato o signori delle armi, ma per una classica, banalissima questione di corna? Una fine decisamente poco gloriosa per l'eroe di Report. Una strada che si sta trascurando, probabilmente perché priva di quel retroterra politico e ideologico di cui questo caso si è ammantato fin dall'inizio. Ma la realtà è più cinica dei complotti: e il vero colmo per questa storia sarebbe scoprire che il tritolo, anziché dai palazzi del potere, è partito da una camera da letto.