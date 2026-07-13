Caso Ranucci, non solo Lavitola: “C'è un altro nome, ed è terrorizzato”. Giletti sgancia un'altra rivelazione clamorosa e noi lo abbiamo chiamato per saperne di più: “Non metto a rischio le indagini”

Il giornalista entra poi nel merito delle modalità dell'attentato, analizzando l'ordinanza della dottoressa Iole Morica, che parla di un detonatore a miccia — un innesco a combustione lenta, dello stesso tipo usato in passato nelle vecchie cave minerarie. Un dettaglio che per Giletti è tutt'altro che secondario: indicherebbe infatti che chi ha fatto esplodere l'auto di Ranucci e della figlia stava tenendo sotto controllo la situazione, senza l'intenzione di provocare una strage. Una lettura che si scontrerebbe con le prime dichiarazioni dello stesso Ranucci, che subito dopo l'attentato aveva detto di temere che si volesse colpire anche la figlia. Quindi non un attentato mortale andato male, ma un attacco intimidatorio. Ma intimidatorio per cosa?

A queste riflessioni, Giletti ne aggiunge una quarta, forse la più delicata: chi sapeva che quella notte Ranucci si trovava proprio nella sua casa di Pomezia, dato che il giornalista non vi pernotta sempre? Una domanda che apre a un'ipotesi inquietante — qualcuno potrebbe aver fornito un'indicazione precisa a chi ha organizzato l'attentato, arrivato da lontano e con l'obiettivo di colpire “a colpo sicuro”. Una riflessione che suggerisce il coinvolgimento di qualcuno nella cerchia più ristretta dei conoscenti di Ranucci, qualcuno in grado di conoscere alla perfezione e con certezza i suoi spostamenti.

Per provare ad andare più a fondo abbiamo provato a contattare Giletti, che ha preferito non aggiungere altro rispetto a quanto già detto pubblicamente: “Io non metto a rischio delle indagini che si stanno ancora sviluppando” dice. Gli indizi lanciati sui social, per quello che si può dire ad oggi, bastano e avanzano: “Dei segnali si possono dare, ma entrare nel dettaglio è rischioso per chi fa le indagini”. Resta dunque un caso ancora tutto da decifrare, in cui ogni nuovo dettaglio più che chiarire sembra aprire ancora più interrogativi. Non resta che attendere, come suggerisce lo stesso Giletti, i tempi della giustizia.