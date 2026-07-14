Che cosa ha detto Marco Mancini a Filorosso con Antonino Monteleone?

“I russi non arriveranno a cavallo”, dice Mancini. Non che serva ripeterlo: chi ha letto "Le regole del gioco" lo sa, l’intelligence di Mosca è dentro casa nostra da un pezzo. E per chi pensa siano complotti da romanzo, ecco la lista della spesa: il caso Biot – poveraccio – beccato a vendere carte top secret, e adesso si fa 50 anni di galera. Poi c’è Artem Uss, che dagli arresti domiciliari è sparito come Houdini, mentre gli americani strillavano. E ancora il Gru, l’intelligence militare russa, che da quando l’Fsb è stato ridimensionato, comanda sul serio il risiko dello spionaggio russo. E qui arriva la stoccata a Giuseppe Conte, che aveva provato a minimizzare la minaccia russa: “Forse non ha letto le relazioni della sua intelligence”, sibila Mancini, con la grazia di chi ha visto cose che voi umani… E Gavino Raul Piras? "Forse ci ho parlato qualche volta. Mai conosciuto davvero", taglia corto. Da garantista, Mancini ricorda che tutto va provato, non serve rubare un documento “segretissimo” per fare un favore a uno straniero. Anche una notizia “riservata”, messa nel posto giusto, può valere oro.