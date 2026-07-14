[VIDEO] Delitto di Garlasco: Buga e Grimaldi (con Porta, Occhetti e il prof Felici) a fuoco su Stasi scopritore e il filmino di Chiara e Alberto

Il fulcro dell'analisi, invece, risiede nella sovrapposizione geometrica: ribaltando specularmente l'immagine della suola destra di Stasi (lunga 27,5 cm) per riprodurre l'effetto timbro a terra,, l'elaborazione mostra una coincidenza morfologica quasi perfetta. Il pattern a spina di pesce, la forma a "V", i solchi geometrici e la curvatura del bordo laterale combaciano accuratamente con i segmenti di sangue sul pavimento. La perizia evidenzia persino una traccia puntiforme sovrapponibile al logo "Lacoste". Quello del professor Felici è un contributo scientifico oggettivo che, pur non sostituendosi ai verdetti giudiziari, introduce dettagli tecnici importanti e per questo è stato inviato anche alla stessa Procura della Repubblica di Pavia.

Sempre nello stesso video, inoltre, i periti informatici di Primo Grado, Roberto Porta e Daniele Occhetti, sono tornati a parlare dell’ormai famoso video privato girato da Chiara Poggi e Alberto Stasi e che, secondo la Procura della Repubblica di Pavia, rappresenterebbe l’origine dell’ossessione del nuovo indagato, Andrea Sempio, verso Chiara. Quel video, spiegano, poteva essere copiato, trasferito o salvato nel giro di pochissimi secondi e non avrebbe richiesto ore per essere copiato, come ha sostenuto la difesa dello stesso Sempio in una recente occasione televisiva. Il video pubblicato da Buga? Eccolo qui sotto…