Ranucci è incompatibile col suo ruolo in Rai già da ora, per Sallusti. Ma Angelucci maggior assenteista in Parlamento, è compatibile col suo ruolo e il suo stipendio?

Er pasticciaccio brutto de Viale Mazzini ha due nomi e due cognomi: Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, l’uno anima e conduttore di Report su Rai Tre e l’altro imprenditore, accusato di essere il responsabile dell’attentato dinamitardo al giornalista lo scorso ottobre. E fin qui tutto come in tanti altri casi simili, non fosse per un elemento non da poco: i due, lo dice lo stesso Ranucci, sono amici.

La notizia aveva avuto un’incredibile eco mediatico, sia per il tipo di inchieste portate avanti dal programma di Ranucci che per il fatto in sé, l’attacco a una voce dell’informazione. Il tempo di arrivare a giugno, che riguardo la bomba inesplosa davanti l’abitazione di Ranucci, la Procura di Roma formula un’ipotesi: Lavitola avrebbe affidato a un dipendente del suo ristorante, il 47enne di origini camerunensi Clesio Tavares Gomes, di trovare una persona in grado di reperire esplosivi e farli esplodere fuori dalla casa di Ranucci. A quel punto, Gomes sarebbe stato fatto partire per il Camerun, anche se Lavitola sostiene sia lì per motivi personali.

Secondo la Procura i due avrebbero effettuato un sopralluogo a casa di Ranucci il 15 settembre; anche qui Lavitola nega, sostenendo che fosse normale trovarsi lì, dato il rapporto che aveva con il giornalista. Così come era normale che con lui ci fosse anche Gomes, essendo suo stretto collaboratore e factotutm. L’ex direttore de L’Avanti nel frattempo, ha ribadito di avere con Sigfrido Ranucci un rapporto di amicizia fraterno.