Striscia la Notizia chiude? Grazie al caz*o, era già finita mesi fa: il pubblico ha fatto quello che Mediaset non voleva fare, spegnere il programma di Antonio Ricci

Lo sapevamo già, ma ora è tornata a fare notizia: il programma di Antonio Ricci chiude definitivamente. Lo riporta Dagospia, secondo cui l'azienda starebbe decidendo il da farsi su Striscia la Notizia, tuttavia le valutazioni porterebbero tutte verso la cancellazione.

Una notizia che lo è solo nella forma, dato che era stato chiaro fin dal primo stop, che il destino del programma fosse segnato: da quando Pier Silvio Berlusconi aveva deciso di spostare Paperissima Sprint nel primo pomeriggio di Italia 1, sostituirla nell’access prime time di Canale 5 con La Ruota della Fortuna e annunciare che Gabibbo e veline sarebbero tornati in onda a settembre. Non fu così, tanto che settembre diventò novembre e, infine, gennaio: è a quel punto che Antonio Ricci si è giocato tutto. Perché Striscia la Notizia che già aveva tanto faticato nella fascia oraria per cui era stata pensata, per quanto dilatata rispetto alle edizioni iniziali, passava in prima serata: una promozione sulla carta, una dimostrazione di grande fiducia ad un occhio distratto; una micidiale arma letale nei fatti. Il programma si trovava infatti a dover reggere un’intera prima serata: mica facile, senza snaturarsi. O si cambia il format o si muore: ma Striscia, a cambiare il format, diventa altro; nello specifico, qualcosa di molto simile alle Iene.