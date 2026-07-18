Se avete mandato i vostri figli al Catechismo, fatevi perdonare con The Odyssey di Nolan (critiche o non critiche)

Lasciate perdere cosmogonie e cosmo-agonie, i codici calati da un alto che è solo immaginato da qualche divinità con complessi di onnipotenza. E pure le burocrazie dello spirito. Sbattetevene le palle anche delle critiche sul film di Nolan, su tutto quello che poteva essere e non è stato, sugli errori che ci sono, sul volerci mettere per forza una bandiera politica sopra (tanto Ulisse era Radicale e nessuno gli farà più cambiare idea) e andate al cinema. Anzi, se per un anno intero avete accompagnato i vostri figli al Catechismo, portate anche loro e sentitelo come un dovere morale di bilanciamento necessario. Perché se l'Occidente ha un Natale è in una storia tramandata che non s'è mai chiamata Bibbia e meno che mai Vangelo. Anzi, è una storia che coincide con il rumore del legno che torce, il sole che scotta, il sale che rovina sempre tutto e un uomo legato all'albero maestro di una nave che sceglie di ascoltare l'incanto mortifero delle Sirene senza farsi fottere. Quell'uomo è Odisseo, il polýtropos. L'eroe dall'ingegno multiforme che, nel bel mezzo del collasso del mito, inventa la postura intellettuale, psicologica e morale di tutta questa baracca che chiamiamo civiltà. Per chiunque professi una visione autenticamente liberale, radicale e individualista del mondo, quest'uomo va oltre la storiella edificante del ritorno a casa per riabbracciare il cane e la moglie fedeli. È l'archetipo di una laicità assoluta. Una figura così fallibilmente e meravigliosamente umana da risultare oltre Dio. E, tenetevi forte, perfettamente speculare (ma simmetrica) a quella di Gesù di Nazareth. Solo che laddove il Cristo incarna la verticalità nevrotica di una trascendenza che deve farsi carne per redimere la storia dall'esterno, Ulisse è l'orizzontalità cinica e immanente dell'essere umano che si fa logos per dominare la contingenza. Due parabole di salvezza, certo! Ma l'una è una promessa soteriologica e metafisica per anime bisognose di consolazione, l'altra è una certezza psicologica ed empirica per spiriti sovrani.