Nolan ha capito una cosa di Omero che ha reso Odyssey un capolavoro: che nell’Odissea il vero nemico è il mare

“Molti dolori patì sul mare”. Così Omero, o chi per lui, presenta Ulisse nei primi versi dell'Odissea, prima ancora dei mostri, insomma il vero mostro dell'Odissea è il mare. È il mare a separarlo da Itaca, a metterlo alla prova, a decidere se concedergli un approdo o inghiottirlo per sempre. Christopher Nolan sembra averlo capito meglio di tanti adattamenti che lo hanno preceduto. Per questo la sua Odissea non è soltanto un film ambientato sul mare: è un film costruito dal mare. Se c'è una sequenza che lo dimostra è la gigantesca tempesta che segue l'eccidio dei buoi del Sole. Non è semplicemente uno spettacolo di onde e fulmini, ma una dimostrazione di come Nolan continui a pensare il cinema come esperienza fisica prima ancora che digitale. Il regista ha scelto di girare il più possibile in mare aperto, utilizzando imbarcazioni reali, scegliendo luoghi naturali (tra cui l’isola di Favignana, dove ha ambientato Itaca) e limitando il green screen allo stretto necessario. Una scelta che restituisce al Mediterraneo la sua natura più autentica, non quella di uno sfondo neutro o da cartolina, ma una forza viva, ostile e imprevedibile. Qui entra in gioco anche il formato Imax, che Nolan continua a difendere come nessun altro regista contemporaneo. La grandezza del fotogramma non serve soltanto a rendere tutto “più grande” (ed a ringalluzzire l’ego del regista). Serve a restituire le proporzioni in grande scala. Durante la tempesta il pennone della nave può occupare l'intera inquadratura senza essere schiacciato dalla prospettiva, mentre uomini, vele e onde convivono nello stesso quadro. Lo spettatore percepisce finalmente la scala reale della nave, la sua fragilità, la sensazione che basti un colpo di mare per trasformarla in un relitto. È un dettaglio apparentemente tecnico, ma cambia completamente il modo in cui viviamo quella scena. E poi c'è Calipso. Francesco Alò sul suo canale YouTube l'ha definita giustamente una sorta di terapista calata nel film Laguna Blu, interpretata da una Charlize Theron che sembra una nuotatrice olimpica sudafricana. Ed è difficile dargli torto. Nolan la immerge in un paradiso di spiagge abbacinanti, acqua trasparente e luce tropicale, come se l'Odissea si prendesse una vacanza ai Caraibi. Viene quasi voglia di chiedersi: ma chi glielo fa fare a Ulisse di ripartire? È qui che il mare cambia ancora volto. Non è più quello dei marosi di Poseidone che sbriciolano quei fragili gusci di noce che noi mortali chiamiamo barche. È il mare questo del sale sulla pelle, del sole che non tramonta mai, dell'acqua così invitante da farti dimenticare perfino Itaca: perché nell'Odissea perfino il paradiso è una trappola. Il rischio non è soltanto morire in mare ma è dimenticare perché stavi navigando.