Abbiamo visto in anteprima Odyssey e lo possiamo dire serenamente: Christopher Nolan ha dimostrato che Omero sapeva fare i sequel meglio della Marvel

C'è una cosa che Christopher Nolan capisce meglio di tanti registi contemporanei: l'epica non è nostalgia, è materia viva che continua a parlare al presente senza avere bisogno di battutine, ironia postmoderna o ammiccamenti. La “sua” Odissea non prova a rendere Omero contemporaneo ma dimostra che Omero lo era già. Anzi, Omero, o chi per lui, aveva già inventato il sequel perfetto. Dopo l'Iliade non arriva una guerra ancora più grande, un cattivo più potente o un conflitto ancora più spettacolare, arriva il ritorno. Ecco arrivare i reduci, gli uomini spezzati, i sopravvissuti che si portano dentro la guerra e la diffondono nel mondo. Altro che universi condivisi: i nostoi sono la più grande riflessione mai scritta su quello che accade dopo una vittoria. È proprio qui che Nolan trova una delle intuizioni più potenti per la sua Odissea. I Popoli del Mare, che molte ricostruzioni indicano come protagonisti del collasso dell'Età del Bronzo e dell'inizio del Medioevo ellenico, sembrano prendere forma proprio nei reduci di Troia. Eroi sbandati che, tornando verso casa, trascinano con sé il contagio della guerra come una pestilenza. Il mito acquista improvvisamente un peso storico quasi apocalittico. La regia è visionaria, rispettosa del materiale originario e mai schiacciata dalla reverenza. Nolan tende il racconto come l'arco di Odisseo, con forza, precisione e sicurezza. La storia resta quella che conosciamo, ma soprattutto nel finale viene piegata con intelligenza fino a trovare una soluzione sorprendente, coerente ed emozionante. Matt Damon è un Odisseo convincentissimo. È il polýtropos di Omero, l'uomo dai mille percorsi e dalle mille identità, ma anche il polýmētis, capace di piegare il mondo con l'intelligenza prima ancora che con la forza. Nolan, però, non dimentica l'altro epiteto che attraversa il poema: polýtlas, l'uomo che molto sopporta. E proprio nel peso di quella sofferenza Damon trova la rotondità della sua interpretazione.